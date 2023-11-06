李在城头球攻入制胜球，美因茨队在10轮过后终迎来联赛首胜. November. 06, 2023 08:07. by 金培中 wanted@donga.com. 在欧洲足球联赛周末比赛中，韩国球员接连贡献攻击点（进球或助攻）。效力于德甲联赛的李在城（美因茨队）率先攻入制胜一球，为球队带来了本赛季的首场胜利。征战法甲联赛的李刚仁（巴黎圣日耳曼队）攻入了自己在联赛中的首粒入球。英格兰足球超级联赛（EPL）所在的黄喜灿（伍尔弗汉普顿）在正式比赛上连续6场比赛贡献攻击点，继续保持上升势头。 李在城在5日上午结束的2023~2024赛季德甲主场比赛中，在下半场第31分钟率先攻入一球。作为左前锋首发出场的李在城接队友卡里姆•奥尼希沃的传中，利用一记头球攻破了对方的球门。这是他本赛季联赛中的第2粒进球。此前在8月27日与法兰克福队的比赛上，李在城取得的联赛首粒进球也是用头打进的。 随着美因茨队以2比0战胜莱比锡队，李在城的进球成为制胜一球。美因茨队在赛季开始后的第10场比赛中终于斩获首胜。目前积6分（1胜3平6负）的美因茨队也摆脱了垫底位置（第17位）。领先排名第18位的科隆队（5分）1分。美因茨队主教练博•斯文森于3日引咎辞职。事实上，这是因战绩不佳而导致的更替。与莱比锡队的比赛是曾执教美因茨23岁以下青年队的助教扬•吉伯特作为代理主教练进行的首场比赛。李在城在球队陷入混乱局面的情况下，带领球队取得了赛季首胜，并咆哮着。 “射手小王子”李刚仁在4日与蒙彼利埃队的法甲联赛主场比赛中，在上半场第10分钟率先攻入一球。 这是之前效力于西甲联赛马洛卡队，在本赛季即将开幕之际转会到巴黎圣日耳曼队（PSG）的李刚仁攻入的联赛首粒入球。PSG队以3比0获胜，李康仁的进球敲开了胜利之门。李刚仁继上月26日与AC米兰队的欧足联冠军联赛小组赛进球、上月29日与布雷斯特队的联赛比赛助攻后，连续3场比赛积累了攻击点。PSG队主教练路易斯•恩里克表示，“李刚仁是我们队有才华的年轻球员之一。球队引进了优秀的球员”，“他在攻防两端表现都很好。即使受到压迫，也不会轻易弄丢皮球。” 黄喜灿在5日与谢菲尔德联队的英超客场比赛中，在下半场第44分钟助攻队友贝尔加尔德取得进球。这是他连续6场正式比赛，也是本赛季英超第8个（6粒进球、2次助攻）攻击点。黄喜灿的EPL单赛季最多攻击点是在出道年的2021~2022赛季30场比赛中创下的6个（5粒进球、1次助攻），但本赛季早早地就刷新了新纪录。黄喜灿本赛季共参加了11场联赛。伍尔弗汉普顿在下半场补时阶段被对手攻入点球，以1比2败北。黄喜灿将于11日与孙兴慜（托特纳姆热刺队）展开本赛季首场对决。 另外，中后卫金玟哉（拜仁慕尼黑队）在5日与多特蒙德的德甲比赛中打满全场，为球队的无失分（4比0）胜利助了一臂之力。金玟哉在正式比赛上连续12场比赛打满全场。拜仁队队自开季以来，连续10场比赛保持不败（8胜2平）。

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