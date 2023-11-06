公平交易委员会调查谷歌“广告作威作福”疑惑. November. 06, 2023 08:07. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 公平交易委员会决定正式调查谷歌的“广告作威作福”疑惑。也就是说，在提高国内搜索广告市场占有率的过程中，将调查谷歌是否进行了妨碍竞争公司等不公正行为。美国、欧洲等竞争当局指出谷歌应该解散数字广告事业部门等，正在加大施压力度。 5日，据有关部门透露，公平交易委员会最近为调查谷歌数字广告事业的实际情况，发起了研究劳务招标。这是为了分析谷歌的数字广告事业结构，掌握营业形态的研究。据悉，特别是将集中调查谷歌在销售广告服务时，是否通过捆绑销售等不正当吸引顾客或妨碍竞争公司进入市场。 此前，公平交易委员会曾于2021年对整个国内数字广告市场进行了实态调查。这是为了调查市场现状，即随着以大数据为武器的恐龙平台企业的影响力增大，是否会发生新型作威作福行为。当时，公平交易委员会与广告商、广告代理公司、播放数字广告的网站运营公司及应用程序开发公司的职员进行了深层面谈，并分析了平台企业的条款。 追加进行的此次调查是在大型平台企业中，也只针对谷歌进行的调查。有分析认为，公平交易委员会认为谷歌的广告形态存在问题，在调查之前正式开始了现状调查。在海外各国，谷歌的广告作威作福已经被揭发，正在演变成与政府的诉讼战，因此国内也有可能存在类似的不公正行为。今年年初，美国法务部以谷歌在数字广告市场滥用支配地位为由，提出了反垄断诉讼。美国当局还要求解散谷歌的数字广告事业部门。

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