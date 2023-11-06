中东战争一个月，分裂为“亲以-亲巴”的世界. November. 06, 2023 08:07. by 开罗=常驻记者金起润、巴黎=常驻记者赵恩雅 pep@donga.com、achim@donga.com. “听说以色列是为了消灭哈马斯而攻击（加沙地带），至今死去的孩子们和哈马斯有什么关系？” 当地时间4日，埃及首都开罗市内的一家餐厅。入口处并排悬挂着巴勒斯坦和埃及的国旗。来到餐厅的埃及人诺尔（45岁）对日益激化的中东战争这样反问说：“以色列怎样攻击（巴勒斯坦武装团体）哈马斯队员都行。但是现在发生的事情等于是单方面的‘种族清除’。”餐厅相关人士解释说：“我们悬挂起巴勒斯坦旗帜，是为了让大家共同对以色列的攻击感到愤怒，来访的客人也思考悲剧并联合起来。” 相反，欧洲、美国等国家周末举行了“反对反犹太主义”示威，敦促哈马斯释放平民人质。他们要求，“为了停战，应该先释放被哈马斯抓住的人质”，对以色列政府的方针表示支寺。 因10月7日哈马斯突袭以色列而开始的中东战争，到6日迎来了一个月。战争刚爆发时，哈马斯残忍屠杀平民事件被传开，国际社会上支持以色列报复的舆论也不少。但是，由于以色列的大规模攻击，战争激化，扩大战争的忧虑和平民伤亡越来越大，世界被亲以色列和反以色列的舆论所分裂。要求暂停交战或停火的呼声也越来越高。 美国国务卿布林肯此次战争以来第三次访问中东，并于3日向以色列总理内塔尼亚胡提及“在结束哈马斯恐怖袭击的同时，尽量减少平民伤亡的方法”，劝说以色列暂停交战以疏散平民。但内塔尼亚胡拒绝称：“拒绝在没有释放人质的情况下停止交战。”同一天，接受伊朗援助的黎巴嫩武装团体真主党最高领导人哈桑·纳斯鲁拉在演讲中威胁，“走向全面战争的可能性有可能成为现实”，但目前还把重点放在有限参战。这种情况下，由于以色列的强硬方针，中东战争的未来无法预测。

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