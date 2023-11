岩井俊二:“羡慕融合了电影和漫画的韩国内容”. November. 06, 2023 08:06. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我第一次来韩国是在电影《四月物语》(1998年)的时候。之后随着《情书》(1999年)正式上映,再次访问韩国。当时我是新人导演,但也有很多狂热的粉丝。(韩国粉丝们的爱)成为了我人生中非常强大的力量和支持。” 岩井俊二导演(60岁•照片)3日在首尔钟路区的一家咖啡厅接受采访时,说了很多感谢韩国粉丝的话。他携1日上映的新作《Kyrie之歌》来到了韩国。包括主人公在日本北海道雪原不停地喊出的台词“过得好吗”成为流行语,人气高涨的《情书》在内,《关于莉莉周的一切》(2005年)、《花与爱丽丝杀人事件》(2015年)等,深受国内粉丝的喜爱。 《Kyrie之歌》是一部音乐电影,讲述了因经历东日本大地震的后遗症,平时声音不太好,但能唱好歌的“Kyrie”(AiNA THE END)成为街头歌手的故事。影片受邀参加了上个月举行的第28届釜山国际电影节。岩井俊二导演说:“我想制作唱歌的主人公出演的电影”,“主人公不太会说话的设定是经历东日本大地震后想到的创意。” 岩井俊二导演的故乡是2011年东日本大地震时遭受巨大损失的宫城县仙台市。他在大地震第二年以自己写的小说为基础执导了这部电影。电影中出现了仙台各处的美丽风景。他说:“从小开始生活的城市遭受了巨大损失,受到了冲击。地震发生后,我想有一天以那里为背景拍电影。” 他在这部电影中最专注的就是音乐。为了把街头表演的场面真实地拍进画面中,现场录音原封不动地出现在了电影中。他说:“我想让观众感觉电影的一部分是通过演出完成的。”岩井俊二导演特有的梦幻色彩和影像美加上Kyrie的歌曲,相互治愈的青春面貌美丽地展开。只是因为唱歌的场面很长,所以很难消除偶尔会有节奏断开的感觉。 饰演Kyrie的AiNA THE END是日本偶像团体BiSH出身的创作歌手兼演员。像挠脖子的尖叫声一样特别的唱法似乎代表了Kyrie受伤的心。她参与制作的6首歌曲被收录在电影OST中。收录曲《喜欢一个人》由AiNA THE END作曲,岩井俊二导演写了歌词。 1991年推出电视剧《从未见过的我的孩子》,今年迎来出道32年的岩井俊二导演表示羡慕韩国内容界。他说:“韩国内容将网络漫画制作成实拍电影的工作非常活跃。与动画电影相比,日本实拍电影的粉丝人数非常少,预算也很少。希望能营造出更好的制作实拍电影的环境。”

한국어