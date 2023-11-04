金河成继“防守”金手套奖之后，成为“击球”银棒奖候选人. November. 04, 2023 08:02. by 李憲宰 uni@donga.com. 今年在美国职业棒球大联盟（MLB）上，至少进入过一次击球位的选手有650人。其中只有20人（3.1%）在金手套奖（Golden Glove Award•各位置最佳防守球员）和银棒奖（Silver Slugger Award•各位置最佳攻击手）候选名单上都榜上有名。其中一人是金河成（28岁•圣地亚哥教士队•照片）。也就是说，今年金河成在攻守两端，展现了MLB上位3%左右的活跃表现。 从3日MLB事务局公布的银棒奖最终候选名单来看，金河成与穆基•贝茨（洛杉矶道奇队）、斯宾塞•斯蒂尔（辛辛那提红人队）、科迪•贝林泽（芝加哥小熊队）一同入围国家联盟（NL）Utility部门候选名单。金河成还被提名为国家联盟二垒手和Utility金手套奖候选人。MLB从去年开始单独设立了Utility部门，向游走于场上多个位置并表现活跃的选手授予金手套奖和银棒奖。 MLB事务局解释选定候选人的背景说：“金河成本赛季活跃在圣地亚哥内野全区，创下了17个本垒打和38次盗垒的记录。”贝茨击出39个本垒打，得107分，贝林泽击出26个本垒打，得97分，金河成获得银棒奖的概率并不高。但是贝茨和贝林泽都是外野手部门的候选人，因此金河成在Utility部门“突然获奖”的可能性仍然存在。银棒奖将通过MLB30支球队的教练组投票决定获奖者。 金手套获奖的可能性更大。金河成将在二垒手部门与尼科•霍纳（芝加哥小熊队）、布莱森•斯托特（费城费城人队）展开竞争。在Utility部门，贝茨和韩裔选手托米•艾德曼（圣路易斯红雀队）是竞争对手。金手套奖和银棒奖将在6日和10日分别选出最终获奖者。

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