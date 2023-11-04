“把乘客手续费转嫁给司机”的优步和Lyft将支付4330亿韩元和解金. November. 04, 2023 08:02. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 美国车辆呼叫服务企业优步（Uber）和Lyft就将本应由乘客负担的服务使用手续费转嫁给司机，从收入中扣除一事，决定向司机支付4300亿韩元规模的和解金。优步和Lyft此前一直主张这种惯例不存在法律问题，但检察机关正式展开调查后，开始与司机们达成协议。 据《纽约时报》（NYT）2日（当地时间）报道，优步和Lyft决定共筹集3.28亿美元（约4330亿韩元）的基金，作为和解金支付给居住在纽约州的前、现任司机。优步和Lyft分别出资2.9亿美元（约3830亿韩元）和3800万美元（约500亿韩元）基金。据悉，纽约州有超10万名司机有资格获得赔偿金。 此前，纽约市出租车司机工会（NYTWA）提出问题称，优步和Lyft被指控从司机的收入中扣除本应由乘客支付的11.4%的服务使用手续费等。也有人主张，没有给纽约州法律保障的带薪休假。对此，纽约州检察机关从2020年开始着手进行相关调查。据悉，纽约州检察机关认为，优步涉嫌于2014年11月至2017年5月、Lyft涉嫌于2015年10月至2017年7月征收非法手续费。 除了支付和解金外，优步和Lyft还决定给司机每工作30小时就给1小时，每年最多给56小时的带薪休假。优步首席法律官托尼•韦斯特在声明中表示：“此次协议将成为其他州的范例。”纽约州检察机关根据双方达成的协议，结束了对两家企业的调查。 国内第一大移动出行呼叫平台Kakao Mobility最近也表示，在规制当局的高强度压力下，将全面改编对出租车司机征收的3~5%的服务使用手续费。

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