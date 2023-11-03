“允许特定行业每周工作52小时以上”……劳动改革应恢复动力 . November. 03, 2023 09:03. . 据悉，韩国政府正在研究仅限于300人以下的研发、建设、部分制造业等特定行业，有选择地提高劳动时间弹性的方案。今年3月，关于调整劳动时间的讨论因“每周工作69小时”争议而暂停，政府这一次缩小适用对象，通过区别对待不同职业、行业的方案，重新点燃劳动改革讨论之火。 把规模相对较小的特定行业作为优先适用对象进行讨论，是因为它们是僵硬的每周52小时制带来的困难最大的部门。游戏、软件企业如果不能按照时限完成开发，事业将遭受巨大打击。根据订单情况、季节因素，工作量较大的建设业、造船业、空调产业等也是如此。对于创业不久的初创企业来说，实际上不可能遵守工作时间限制的情况也不少。 在紧急情况下集中工作，然后拢共加班时间用于休假，这些领域的小规模企业就会松口气。这就是今年初政府提出，在“基本劳动40小时+延长劳动12小时”的每周52小时制中，把以一周为单位的加班管理期限延长到以月、季度、半年为单位的原因。在发达国家中，韩国是唯一一个以一周为单位管理加班时间的发达国家，大多数国家都把加班时间管理为半年、1年，对企业的人力管理具有灵活性。 青年劳动者对这种方案的担忧和反对是可以理解的。虽然公司说“以后会让你休息，现在再工作吧”，但实际上很多时候找不到休息日。劳动界等夸张地声称“一年四季每周工作69个小时”能占上风，就是出于这种背景。最终，总统室以“每周工作60小时以上不合理”为由抽身而退，导致讨论搁浅。 低生育、高龄化趋势在短期内无法逆转，因此为了恢复日益减弱的经济增长动力，必须提高劳动效率。其核心不是增加工作时间，而是改变工作方式，即使工作时间相同，也要进一步提高生产效率。 但是，如果不能得到包括青年在内的劳动者的共鸣，工作时间的调整很难成功。在开始劳动改革“第二轮”讨论之前，政府应该制定实质性的对策，彻底消除认为劳动者认为“调整工作时间最终是为了让人工作更久的伎俩”的怀疑。

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