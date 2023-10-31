新千禧年与加沙地带的爆炸声. October. 31, 2023 09:51. . 不知道为什么，每当世纪之交，人类都会做玫瑰色的梦。19世纪时也是如此，20世纪、21世纪也是如此。人们升起了充满技术革新、人类理性和良心进步期待的“千禧年”广告气球。但是这个气球变成蜂窝，流血只需要10多年。这已经是第三次了。 以色列方面表示，空袭加沙地带时，正在进行最大限度的精密打击。即便如此，平民的牺牲也不是没有，更大的牺牲会因电力、饮用水、医疗、生活必需品的缺乏而发生，但与半个世纪前落在城市上空的毫不留情的空袭相比，确实令人惊讶。应该承认精密打击技术的发展。 过去认为战争应该防止发生，一旦战争爆发，掠夺、暴力、无情的战争犯罪就没有办法了。虽然交通工具发达，军用粮食普及，但根本无法阻止战争的残忍性。随着电子制导炸弹、卫星摄像机等超乎想象的技术的开发，人类期待战争也能摆脱野兽的面孔，实现暴力的最小化。 这一期待也破灭了。有绝对不会改变的东西。这就是人类自私的思考方式。在别国的战争中，即使有数十万人死亡、遭受痛苦，仍能做出极其理性评价的人，只要自己的手指上被扎上小刺，就会突然变成自私、感情用事的人。如果刺不是小刺而是炸弹，那么理性的崩溃就超乎想象。 在巴勒斯坦，我们看到了炸弹造成的理性崩塌。韩国社会对以色列-哈马斯战争的讨论体现了阵营理论和理念导致的理性崩溃。 巴勒斯坦问题真的没有答案。今后很长一段时间，我们都要看着反复的悲剧生活。我们社会的分裂还有机会。把我们的情况与处于战争中的那边情况进行比较，是不是太过分了？即使是再小的事情，人类也很难放弃自私，把握理性。因此，更不能把那里的极端当作别人的事情。

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