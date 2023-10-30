一瓶啤酒8000韩元……连“烧酒和啤酒”都可怕的时代. October. 30, 2023 08:19. by 金素敏记者 somin@donga.com. 最近和熟人来到首尔市厅站附近的牛小肠店的上班族A某看到菜单上的价格后吓了一跳。烧酒一瓶6000韩元，啤酒8000韩元。主菜烤牛百叶（170克）的价格为4.1万韩元，比普通冷面量少的餐后冷面价格为9000韩元。A某说：“吃完主菜后，谁也没说要吃饭后甜点。” 最近，不仅汉堡、啤酒价格接连上涨，而且作为原材料的牛奶、白糖、盐价格也接连上涨，因此，人们担心“食物物价”有可能再次上涨。 29日，据流通业界透露，啤酒市场排名第一的OB啤酒从本月11日开始，将CASS和HANMAC等主要啤酒产品的出厂价平均上调了6.9%。这是OB啤酒自去年3月以来时隔19个月再次上调国产啤酒产品价格。通常啤酒出库价格上涨5%左右的话，一般饭店都会将消费者价格上调1000韩元左右。 汉堡行业多米诺骨牌效应也逐渐成为现实。麦当劳从下月2日开始，包括巨无霸在内，共13种菜品的价格将平均上调3.7%。代表菜品巨无霸一个的价格将从现在的5200韩元上涨到5500韩元。 麦当劳今年2月也曾将部分产品价格平均上调5.4%。短短8个月内再次上调价格。麦当劳相关人士表示：“由于原•辅材料价格和物流费用持续上涨，价格上涨是不可避免的。”今年年初上调价格的Mom's Touch也从31日开始将使用鸡胸肉肉饼的4种汉堡的价格各上调300韩元左右。虽然今年年初曾上调价格的乐天利、汉堡王、No Brand Burger等表示目前没有上调计划，但考虑到在连锁店业界，如果一家上调价格，竞争公司也会随之上调，因此多米诺骨牌上调的可能性仍然存在。 中东局势不稳定等物流费用上升的余地仍然存在，因此有人担心有可能进一步刺激国内物价。上个月加工食品消费者物价指数比一年前上升了5.8%，与2年前的2021年9月相比上升了15.0%。外出就餐的物价同比也上涨了4.9%。

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