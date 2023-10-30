韩国新冠疫情后两年内经济增长率4.1%，在41个发达经济体中排名第25位. October. 30, 2023 08:19. by 金道炯 dodo@donga.com. 据调查，刚摆脱新冠病毒疫情影响的去年和今年，韩国的经济增长率在发达经济体中仅停留在中下游水平。29日，据国际货币基金组织（IMF）全球经济展望（WEO）预测，韩国继去年的2.6%之后，今年将创下1.4%的年增长率。两年合计增长率为4.1%，在IMF分类的41个发达经济体（包括中国香港、中国澳门等）中，继美国（4.15%）之后排在第25位。在发达经济体中，中国澳门（47.6%）的增长率最高，爱尔兰（11.4%）等紧随其后。发达经济体的两年平均增长率为5.9%。 与经济规模较大的国家相比，韩国的增长势头也比较低迷。韩国的两年合计增长率在名义国内生产总值（GDP）1万亿美元以上的11个发达经济体中排在第8位。在11个发达经济体中，西班牙（8.2%）、澳大利亚（5.5%）等国家的增长率较高，而德国（1.3%）则处于最低水平。这些国家的两年平均增长率为4.4%。 在物价指标上，韩国表现相对较好。IMF预测，韩国的消费者物价指数（CPI）继去年上涨5.1%后，今年将上涨3.4%。韩国的两年合计物价上涨率为8.5%，在41个发达经济体中排名第六。41个发达经济体的平均物价上涨率为13.6%。 在名义GDP1万亿美元以上的11个发达经济体中，日本的两年物价上涨率最低，为5.7%。其后依次为韩国（8.5%）、加拿大（10.4%）、法国（11.5%）等。政府相关人士分析说：“这是在半导体景气停滞的情况下，受到了最大贸易国中国经济恢复缓慢的影响。”

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