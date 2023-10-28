沙特王储向尹锡悦提出：“希望韩国企业多多参与Neom City项目”. October. 28, 2023 08:50. by 張寬錫 jks@donga.com. 据悉，沙特阿拉伯实权人物、王储兼总理穆罕默德·本·萨勒曼在与尹锡悦总统会面时，直接请求“韩国企业多多参与城市开发项目‘Neom City’项目”。 据韩国政府高级官员27日透露，穆罕默德在以尹锡悦国事访问为契机进行的数次会面中，直接提到了韩国企业积极参与沙特Neom City等“亿万项目”。有分析认为，穆罕默德把重点放在事业规模达5000亿美元（约700万亿韩元）的智能城市建设项目“Neom City”事业的成功上，因此想最大限度地利用韩国企业的尖端技术。穆罕默德还向尹锡悦表示：“在国防产业领域，与韩国的合作也很重要。希望开展更多的合作。”当地时间23日，尹锡悦会见沙特国防部长和国家防卫部长，共享安保情况，现场气氛相当友好。 这与穆罕默德要求尹锡悦让韩国成为沙特打造制造业基础的合作伙伴一脉相承。被评价为年轻改革君主的穆罕默德为了摆脱本国产业对石油的依赖，实现产业结构尖端化，曾发表《展望2030》。国家安保室长赵太庸解释说：“1985年出生的王储本·萨勒曼似乎认为，应该在今后30年、40年、50年（统治）期间打下制造业的基础。”穆罕默德24日没有事先安排地来到尹锡悦下榻的迎宾馆进行交谈，并拉尹锡悦上车，亲自驾驶奔驰车前往未来投资倡议论坛活动现场。 总统室相关人士表示：“沙特对短时间内实现产业化、实现尖端产业发展的韩国发展模式感到了魅力。韩流等韩国的文化活力也对两国关系的发展起到了积极作用。”沙特文化部长去年访问韩国，访问希杰娱乐公司等娱乐企业，也是出于同样的原因。

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