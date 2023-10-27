向李善均和G-Dragon提供毒品的医生被追加立案. October. 27, 2023 08:09. by 金秀贤记者、仁川=孔升培记者 newsoo@donga.com. 正在调查演员李善均（48岁）和歌手G-Dragon（本名权志龙•35岁）吸毒嫌疑的警察对向他们提供毒品的医生进行了追加立案。警方对李某和G-Dragon表示：“正在讨论禁止两人出境的申请。” 仁川警察厅广域调查队26日表示，以涉嫌违反毒品类管理相关法律为由，对医生A某立案调查。A某涉嫌向李某和权某等人提供大麻等毒品。另外，A某还涉嫌向因涉嫌非法注射冰毒等精神药品而被拘留的B某等2名娱乐场所服务员提供毒品。 警方计划以A某为对象，调查是否向相关人员提供毒品并收取好处费，是否有上线提供毒品等。另外，警方认为，李某等人不仅通过A某得到了毒品（还通过其他人员），正在扩大调查范围。 截至目前，李某和权某等共5人因牵涉此次毒品事件而被立案调查。李某从今年年初开始到最近为止，涉嫌在B某位于首尔的家中数次非法吸食•注射大麻和精神药品等毒品，权某涉嫌非法吸食精神药品。警方相关人士表示：“到目前为止，尚未有其他艺人被追加牵连到案件中。” 据悉，警方正在进行内部调查和调查的10人全部与位于首尔江南的“会员制娱乐场所”有关。据悉，警方上月接到相关娱乐场所有人吸毒的情报后，在调查过程中抓获了B某，之后又在调查B某的过程中，掌握了其余9人涉嫌犯罪的情况。 当天，本报来到B某的营业场所，大门紧闭，没有开门营业。玻璃窗等可以从外部看到里面情况的通道都贴着不透明的贴纸或被百叶窗遮住。 自称是B某熟人的某娱乐场所相关人士当天在与东亚日报的通话中表示：“听说李某今年3月左右经常访问B某工作的场所”，“之后B某负责新的场所，李某也经常去那里。”

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