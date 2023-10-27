韩美将举行大规模海上演习……美军阿帕奇直升机等参加. October. 27, 2023 08:06. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国海军26日表示，作为“2023护国演习”的一个环节，从24日开始在忠清南道泰安郡西侧海域举行应对朝鲜各种海上挑衅的大规模联合海上机动演习。 此次演习将持续到27日，旨在提高应对敌人挑衅、执行联合作战的能力，巩固军事应对态势。韩国海军的宙斯盾驱逐舰“栗谷李珥”号等30多艘舰艇和P-3海上预警机、AW-159海上作战直升机、陆军的海岸警戒部队战斗力、空军的FA-50和F-4E等战斗机、海警舰艇等陆海空主要战斗力大举参加演习。海军方面介绍说，美国海军的海上预警机和驻韩美军所属的阿帕奇直升机等也参与演习。 韩美战斗力还进行了迅速探测并击溃乘坐气垫船突袭西北岛屿和西海岸的朝鲜特殊战部队的海上大特战部队作战。朝鲜在西部海上“北方界线”附近的黄海道龙渊郡高岩浦一带运营着气垫船基地，拥有数十艘时速70-90公里、可以高速渗透的气垫船。另外，参演战斗力还在西部海上“北方界线”一带实施应对朝鲜军队局部挑衅及切断海洋行动。 韩国军方还表示，韩美两国战斗力根据敌方挑衅情况相互交换情报，并通过主要战斗力的实际机动熟悉作战程序等实战性训练，检验了联合作战执行能力。现场指挥官、海军第二海上战斗团长黄宗瑞（音，即将晋升准将）表示：“将强化应对敌人多种海上挑衅情况的联合、联合作战执行能力，并做好应对敌人挑衅时立即进行惩戒的决战态势。”

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