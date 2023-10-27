以军突袭哈马斯……全面地上战进入倒计时. October. 27, 2023 08:05. by 开罗=常驻记者 金起润 pep@donga.com. 以色列军队当地时间25日晚向巴勒斯坦武装团体哈马斯的根据地加沙地区投入坦克、步兵部队等，在攻击哈马斯阵地后撤退。此次攻击是7日哈马斯突袭以色列、此次战争爆发以来最大规模的加沙渗透作战。有分析认为，以色列正式进入了地面战阶段。 以色列军队26日通过社交媒体X（前“推特”）表示，“为下一阶段战斗（大规模地面战）做准备，在吉巴蒂步兵旅的主导下，在加沙地带北部展开了行动”，透露了派兵力在夜间进入加沙地带的事实。消息称：“坦克和步兵部队针对多个恐怖分子组织、（哈马斯的）基础设施、反坦克导弹发射阵地等进行了攻击。士兵们完成任务后回到了以色列领土。”以军还公开了多辆坦克进入加沙地区隔离墙内侧、目标物被炮击爆炸的1分9秒的黑白视频。 此前，以色列总理内塔尼亚胡25日通过电视讲话表示：“正在准备进攻地面。何时、如何、投入多少军队等具体事项将根据内阁的决定进行。”此次攻击可能是在内塔尼亚胡演讲几个小时后突然进行的。 据悉，美国拜登政府为了驻中东美军的安全，要求以色列将地面战争推迟数天，直到完成防空网的扩充为止，以色列对加沙的突袭事实上是对此置之不理。拜登总统在25日也曾表示，为了被哈马斯扣留的平民人质的安全，应该推迟地面战。 哈马斯突袭的幕后主使是伊朗的主张也陆续传出。同一天，美国《华尔街日报》报道称，500多名哈马斯成员在此次攻击前至少接受了数周的伊朗特殊战训练。

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