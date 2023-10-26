古特雷斯发表“偏袒哈马斯攻击”的言论，引发争议……以方愤怒称“要求联合国秘书长辞职”. October. 26, 2023 08:06. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. “重要的是，要认识到哈马斯并不是凭空发动袭击。巴勒斯坦人民已遭受56年令人窒息的占领。” 葡萄牙出身的联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯24日在美国纽约联合国总部发表了偏袒巴勒斯坦武装团体哈马斯突袭以色列的言论，引起了争议。此番言论的主旨是，1967年以色列占领加沙地区后，经过56年的反复镇压，引发了对此表示反对的哈马斯攻击。以色列方面表示，古特雷斯秘书长此番言论等同于支持哈马斯绑架和杀害平民，并敦促古特雷斯辞职。 古特雷斯秘书长在为讨论此次事态的解决方法而举行的联合国安理会会议上表示：“巴勒斯坦人民自己的土地不断遭到蚕食，房屋被拆除，饱受暴力和经济困难的折磨”，“哈马斯的攻击并不是凭空发生的。”接着，他还批评说：“从2007年开始哈马斯统治加沙地区后，以色列不承认哈马斯，并实施了极端封锁政策，这明显违反了国际法。” 另外，对于以色列决定向哈马斯的根据地加沙地区北部投入地面部队这一点，古特雷斯秘书长也持反对意见。他指出，“（北部的）100多万人被迫向没有粮食、水、医药品、燃料的南方转移。” 以色列对此表示强烈反对。同席的以色列外交部长埃利•科恩拿着哈马斯绑架的以色列平民的照片反问道，“秘书长到底想生活在怎样的世界里呢？是想生活在恐怖肆虐的世界里吗？”以色列驻联合国大使吉拉德•埃尔丹也在社交媒体X（旧推特）上留言称，“知点羞耻吧。犹太人大屠杀后诞生的组织（联合国）首长持有这种可怕见解，真是令人伤心。”他敦促古特雷斯立即辞职，他表示：“对儿童、女性、老人进行大屠杀的行为表示谅解的校长似乎不太适合领导联合国。” 以色列反复强调了投入地面部队的意向。军方参谋总长赫尔吉•哈勒比同一天来到加沙附近表示：“出于战术和战略上的考虑，地面进攻被推迟了”，“我们已经做好了（地面战的）准备。将与政界协商，决定下一阶段的形态和时机。” 以色列军方当天还表示，在加沙地区击毙了试图通过大海渗透到以色列本土的武装势力。当地媒体报道说，4~9名武装人员试图通过加沙附近的守护海滩潜入以色列，但均以失败告终。

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