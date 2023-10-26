超乎预想的低出生率……不进行三大改革，将面临“国家消失”危机. October. 26, 2023 08:06. . 今年8月新生儿数与去年同期相比减少了12.8%。在新生儿数每月刷新最低值的情况下，减幅比7月份（-6.7%）还要大。以每年8月为基准，也是2008年以后最急剧的下降。这一数值令人震惊，表明大韩民国的低生育速度比预想的更快。 一直呈急剧下降趋势的综合生育率自去年跌破0.8大关以来，今年第二季度再度跌至0.7。在各种调查中，回答“不想生孩子”的比率逐渐增加，新冠疫情结束后似乎增加的婚姻件数也回到了减少趋势。8月份结婚件数比1年前减少1000多件，创下了历史最低纪录。与此相关的新生儿数量减少也是显而易见的。照此下去，世界上史无前例的“0.6出生率”记录的出现只是时间问题。首尔已经下降到0.59，更不知道谷底是多少。 国会预算政策处的报告显示，如果目前的生育率不反弹，到2040年14岁以下青少年的人口将急剧减少到2020年的一半。也就是说，不用20年时间，就要减少一半。年轻一代的减少与急速的老龄化相结合，只能导致包括丧失增长动力在内的整个经济、社会的恶性循环。经合组织对韩国的潜在增长率预测值历史上首次跌至2%以下。 虽然政府和企业纷纷出台各种低出生率对策，但有相当不少实效性低，或是零星破碎的举措。国会人口特别委员会最近6个月来连会议都没有开过，到处都带泡沫的低出生率名义预算也只有280万亿韩元，实际上还达不到发达国家的援助水平。“不能自由使用育儿休假”的上班族比率为54%，仍然超过一半，育儿、生育导致的人事歧视也一再出现。 被认为是低生育、高龄化解决方案核心的劳动、教育、年金三大改革停滞不前更是问题。年轻人指出，令人窒息的私教育费负担、阻碍扩大工作岗位和工作弹性的劳动环境是年轻人回避生育的主要原因。枯竭时间越来越早的年金负担也压抑着他们。如果不能对需要更为根本性结构变化的这些领域实行改革，就无法阻止“国家消失”的危机。要想阻止以超出预想的速度到来的“国家消失”危机，必须更快地行动起来。

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