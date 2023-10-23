拜登“以色列应该推迟投入地面部队”……哈马斯释放两名美国人质. October. 23, 2023 08:17. by 华盛顿=常驻记者文炳基、开罗=常驻记者金起润 weappon@donga.com、pep@donga.com. 美国总统拜登当地时间21日表示，正在和准备向巴勒斯坦加沙地区投入地面部队的以色列“讨论推迟投入”。美国因为担心地面战争的开始会导致战争扩大，所以公开向以色列施压。 拜登当天在回答记者“是否建议以色列推迟入侵加沙地区”的提问时做出了上述表示。前一天，有记者问“是否应该推迟地面战争直到更多人质获释”，他回答说：“是的。”白宫赶紧否认，称“总统没有听到全部提问，只听到了‘是否希望更多人质获释’”。但仅过一天，拜登就亲口表示正在劝说以色列推迟地面战争。 以色列军队扩大了地面战前一阶段的空袭。以色列军方发言人丹尼尔·哈加里当天表示：“将加强对（加沙地带北部）加沙城的空袭。创造条件使其在可能的最佳条件下进入加沙，这是面临下一阶段战争的现在应该做的事情。”相反，美国和欧洲则向以色列施压，要求以色列推迟地面战争，直到被巴勒斯坦武装团体哈马斯绑架的200多名人质获释为止。 哈马斯在袭击以色列绑架平民13天后的20日释放了一对美国母女。人质获释后的21日，20辆卡车的水、粮食、医疗品等救援物品首次运抵加沙。 随着以色列投入地面部队进入倒计时，伊朗支持的黎巴嫩武装团体真主党等提高了扩大战争的威胁程度。真主党排名第二的副代表纳伊姆·卡塞姆21日警告：“真主党已经进入了战争中心地带。” 美国为了应对战争扩大，开始在中东追加部署“萨德”炮台和“爱国者”导弹大队。这是继两个航空母舰战团之后，美军首次增强在阿富汗撤军后缩减的战斗力。美国国防部长劳埃德·奥斯汀当天在声明中表示：“作为紧急应对计划的一环，追加增加了‘等待投入命令’的兵力。”

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