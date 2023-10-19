执政党：“将增加5万亿韩元的工商业者预算”……政府也表示认同. October. 19, 2023 08:31. by 崔惠? herstory@donga.com. 韩国执政党国民力量党2期领导层正在讨论在国政监查结束后开始的下一年度预算案审查中，增加目前5万亿韩元左右的工商业者预算的方案。据悉，编制预算案的政府也对执政党的民生预算扩充方针表示认同。 国民力量党领导层相关人士18日表示：“正在讨论减少紧迫性下降的预算，增加民生预算的方案”，“特别是以个体户、工商业者相关预算为主。”预算再调整对象是执行率低的事业等。另一位领导层相关人士也表示：“执政党的作用是当民生经济和实物经济困难时增加必需的预算。”中小风险企业部明年的预算案中，在培养工商业者和政策资金支援等方面编制了4.9882万亿韩元预算。 党内有人分析说，一直支持政府的紧缩财政基调的执政党之所以讨论扩充民生预算，是因为在首尔江西区厅长选举过程中确认了冰冷的民心。参与选举游说的一位议员说：“从市场商人那里听到了很多次诉苦。” 据悉，预定于31日举行的尹锡悦总统的预算案相关施政演说中也将包含相关内容。执政党相关人士表示：“我认为施政演说将成为发出有关民生信息的好契机。”

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