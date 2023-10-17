连续两年未能进军秋季棒球的旧金山队，与MLB首位女助教纳肯进行“主帅面试”. October. 17, 2023 08:15. by 黃奎引 kini@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）154年历史上能否诞生首位女主教练？ 美国体育专门媒体《Athletic》16日报道说：“旧金山俱乐部与球队首席助教艾莉莎•纳肯（33岁•照片）进行了主教练面试。”球队也立即承认了这一事实。MLB.com报道说：“纳肯教练是第一个被公开接受MLB主教练面试的女性。”旧金山巨人队连续两年未能进军“秋季棒球（季后赛）”后，撤换了主教练盖夫•卡普勒（48岁），正在寻找新的主教练。 学生时期以垒球选手而名声大噪的纳肯教练2014年作为前台职员进入了旧金山俱乐部，2020年当时在卡普勒出任球队主教练的同时，她成为了球队首席助理教练。纳肯教练是第一位成为MLB正式助教的女性。纳肯教练帮助卡普勒主帅，主要负责替补作战。旧金山巨人队在2021年以18个替补本垒打刷新了MLB历史最高纪录。去年4月13日，在主场比赛中，一垒教练安托安•理查森（40岁）被罚下场后，纳肯教练接替了他的位置，并留下了MLB历史上首位女助教踏上球场的记录。 但是，由于纳肯教练是预定于明年2月10日分娩的孕妇，因此很多人预测她就任主教练并不容易。纳肯教练因为害喜严重，在本赛季后半期请了2周的假。对此，纳肯教练表示：“不想这么快就想到那里”，“也有不少（男性）教练在赛季中孩子出生后请假。我认为产后也不会因为身体状况而不能展开工作。”旧金山队除了纳肯教练外，还与现有的3名教练组成员进行了主帅面试。

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