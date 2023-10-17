“从3家以上金融机构贷款”的多重债务者达448万人，创历史新高. October. 17, 2023 08:14. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 从3家以上金融机构贷款的多重债务者人数创下了历史新高。本息偿还额高于收入的贷款者超过了170万名。由于经济放缓，银行、中小企业贷款超过1000万亿韩元等，家庭和企业负债都亮起了红灯。 16日，据国会企划财政委员会所属的共同民主党议员梁敬淑从韩国银行收到的《家庭贷款现状》资料显示，以今年6月末为基准，多重债务者人数为448万人。这是进行相关统计以来（多重债务者人数）最多的一次。全体家庭贷款者（1978万名）中多重债务者比率（22.6%）也处于最高水平。 多重债务者的贷款余额为572.4万亿韩元，平均贷款额达1.2785亿韩元。随着高利率基调的延续，多重债务人的滞纳率也在提高。以6月末为基准的滞纳率为1.4%，比今年3月上升了0.1个百分点。这是自2020年第一季度（1.4%）以后3年零3个月以来的最高值。 多重债务者的平均总负债本息偿还比率（DSR）为61.5%。DSR是将1年内需要偿还的本息偿还额除以年收入得到的值，显示出了本息负担水平。金融圈认为，如果DSR超过70%，除了最低生活费外，大部分收入都要用于偿还债务。也就是说，多重债务者的债务负担达到了危险水平。

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