“生物松岛”电网延误3年半……被束缚的尖端产业园区. October. 17, 2023 08:14. . 大企业向仁川松岛生物产业园区投入数万亿韩元建设研究生产基地的的投资计划可能出现差池。因为要想启动大规模工厂和研发，需要追加电力供应，但新输电线路的建设延误了3年半。为了确保未来增长动力，接连建立半导体、二次电池等国家尖端战略产业园区，这种情况下，要求尽快构建“产业血管”战略网的呼声很高。 据悉，入驻松岛生物集群或即将新落户的三星、SK、乐天等生物大企业为了扩大投资，要求韩国电力供应220MW的电力。但为此所需的新始兴至新松岛输电线路的竣工时间，从当初的2025年6月推迟到了2028年12月。因为线路经过的地区居民表示抗议，而且始兴市以不允许许可、行政诉讼等方式阻止。成为生物产业发源地的松岛的电力供应今后可能会出现问题。 被电力网束缚的产业园区不仅仅是松岛。SK海力士将建设大规模工厂的忠北清州科技城园区需要追加建设输电线路和变电所，但由于用地选定、许可等问题，竣工被推迟了一年以上。向全南长城郡KAKAO数据中心提供电力的输电线路事业因地区民怨，已经7个月没有申请实施计划许可。 由于地方自治团体、地区居民等利害关系者甚至政界、环境团体的介入，构筑战略网遭遇难关，这已不是一天两天的事情。向三星电子平泽园区（半导体园区）提供电力的输电线路从计划制定到完工，花费了10年的时间。但是，由于韩国电力负责电网建设事业的全过程，在调解矛盾和寻求协助方面必然存在很大的局限性。对财产权的要求越来越高，但韩国电力支付的补偿费用被捆绑在每年2500亿韩元上也是绊脚石。 再加上天文数字般赤字累积的韩电为了节约费用，决定推迟部分发电站和输配电网的建设时间，因此人们担心电力供应网本身可能会发生动摇。半导体、电动汽车等未来战略产业大部分都是高耗能行业，如果电力基础设施投资不能及时进行，打击是不可避免的。应该像德国、法国等发达国家一样，尽快寻求国家主导的电网事业或让民间参与韩国电力垄断的输配电网建设的方案等多种解决方法。

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