执政党被推着革新……难道仅旁敲侧击就结束了？. October. 16, 2023 10:12. . 国民力量党的8名任命职党务工作者于周末的前天辞职。党代表（党首）金起炫、院内代表尹在玉、4名选举职最高委员维持原职，政策委员会议长朴大出、事务总长李哲圭等主要任命职党务工作者辞职。这是10月11日江西区区长补缺选举惨败后的第三天。昨天虽然是休息日，但国民力量党仍然召开议员全体大会，就党的革新方案展开了激烈的讨论。 虽然任命职党务工作者集体辞职是为了避免补选惨败导致领导层全面刷新而经过深思熟虑后出台的对策，但能否平息领导层责任论还是未知数。因为这种做法是，尽管党内外危机感扩散并强烈要求革新，但党领导层无论如何都想要维持金起炫体制，阻止转变为紧急对策委员会。就是国民力量党，补选失败已过两天，还对领导层的去留问题闭口不谈，推迟发表当初要宣布的党革新方案。面对这样的执政党，“没有人负责”的舆论沸腾后，像被推挤一样推出的就是半拉子革新。 据说，这种权宜之计之所以被推迟，是因为领导层就尹锡悦总统要求的“冷静而智慧的变化”，看总统室的眼色，在秘密协调上花费了时间。如果金起炫辞职，好不容易构建的尹锡悦总统直辖执政党体制将崩溃，因此，虽然有一种构是让亲尹锡悦色彩较少的人士担任部分任命职、先安抚内部的反对，但党内有人批评说：“用这种断尾式能收拾残局吗?” 事实上，此次补选惨败的最大责任在于总统单方面的国政运营风格，但同样满足于“龙山总统室的汝矣岛办事处”的执政党领导层也负有不可推卸的责任。尹锡悦总统赦免了补缺选举的原因提供者，为其参选打开通道后，执政党二话不说就公推为候选人。结果，在危机警报声出现后，国民力量党依然只顾着看总统室的脸色。如此垂直隶属于总统室的国民力量党，国民还会有什么期待呢？ 执政党的革新应该从恢复总统室间健全的均衡开始。首先要彻底改变似乎要窒息国民力量党的党内空气。在清一色亲尹（锡悦）的党领导层和佩戴臂章的军纪班长占优势的情况下，执政党不可能表现出负责任的态度。革新会伴随牺牲和阵痛。但是要知道，如果不从根本上改善体质，6个月后将面临更加惨痛的结果。

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