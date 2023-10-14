“涉嫌操纵SM行情”，检方对3名KAKAO高管申请拘捕令. October. 14, 2023 12:12. by 金秀妍记者 syeon@donga.com. KAKAO和KAKAO娱乐公司的3名高管因涉嫌在SM娱乐公司经营权纷争过程中操纵股票行情而被申请了拘捕令。 金融监督院资本市场特别司法警察13日表示，以违反资本市场法的嫌疑，向首尔南部地方检察厅请求了拘捕令。由此，首尔南部地方检察厅对KAKAO代表裴某、投资战略室长以及KAKAO娱乐的投资战略部门负责人申请了拘捕令。 他们涉嫌在今年2月SM经营权收购战当时，以妨碍竞争对手HYBE的公开收购为目的，投入2400多亿韩元，操纵SM股票行情超过HYBE的公开收购价格。另外，他们还涉嫌没有报告大量持有SM股份（5%）。 此前，HYBE向金融监督院提交陈情书，称在收购SM的过程中，特定势力为了妨碍公开收购，提高了股价。当时，HYBE以每股12万韩元的价格公开收购SM股份，试图确保25%的股份，但由于SM股价超过12万韩元，未能确保经营权。金融监督院通过快速调查转换（快速通道）程序，将事件移交给了首尔南部地方检察厅，展开了合作调查。在此过程中，KAKAO创始人、未来倡议中心负责人金范洙（音）也于今年8月被列入扣押搜查对象。

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