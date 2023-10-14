美国9月物价上涨3.7%，高于预测值……因担心高利息长期化，KOSPI转为下降趋势. October. 14, 2023 12:12. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国9月份消费者物价指数（CPI）上涨率为3.7%，小幅高于市场预测值。超过美国联邦储备制度（Fed•美联储）物价上涨率目标（2%）的“3%物价”固定下来，因担心高利率会长期化，全球金融市场再次动荡。自11日以后连续两天呈现恢复趋势的国内股市也在13日转为下降趋势。 12日（当地时间），美国劳动部公布，9月份CPI同比增长3.7%，环比增长0.4%。这一数值虽然比8月份（3.7%，0.6%）有所放缓，但超过了市场预期值（3.6%，0.3%）。剔除波动较大的食品和能源，源头CPI涨幅为4.1%，符合市场预期，较8月份（4.3%）有所放缓。与上月相比，根源CPI上涨率为0.3%，与8月份的数据相同。 对于此次CPI，美国华尔街的评价各不相同。根源CPI上涨率下降是积极的信号，但“物价3%固定”暗示了美联储的高利率长期化。当天公布的美国一周新失业津贴申请件数为20.9万件，连续4周低于21万件，这表明美国劳动市场仍然是物价上涨压力因素。 对此，纽约股市在CPI发表后呈上升趋势，但随着“如果不能强行使经济放缓，3%的物价将固定化”的分析扩散，国债利率开始暴涨。10年期国债利率为4.70%，比前一天上升0.13个百分点，股市纳斯达克指数也下跌0.63%，纽约三大指数时隔5个交易日再次下跌。 13日，KOSPI指数也比前一天下跌23.67点（0.95%），以2456.15点收盘。虽然个人净收购4225亿韩元，进行了指数防御，但很难坚持外国人和机构主导的抛售势头。外国投资者自上月18日以后，连续15个交易日保持抛售势头。KOSDAQ也下跌12.55点（1.50%），以822.94点收盘。当天，韩元兑美元的汇率也因受到美元强势的影响，比前一天上升了11.5韩元，以1350.0韩元收盘。 市场上仍然有很多人预测美联储将在11月冻结利率。但是，今年12月最后一次联邦公开市场委员会（FOMC）上，仍然存在有可能再次上调利率的警戒感。据芝加哥商品交易所的美联储观察（FedWatch）透露，利率期货投资者认为12月上调利率的可能性约为33%。

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