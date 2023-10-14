以色列命令“加沙居民24小时内撤离”……地面战争迫在眉睫. October. 14, 2023 12:11. by 开罗=常驻记者 金起润 pep@donga.com. 以色列军方表示，“几天内将在加沙地带展开重大行动”，命令加沙地带北部居民在24小时内向南方撤离。当地时间7日控制加沙地区的巴勒斯坦武装团体哈马斯突袭以色列后，几天来以空袭为主展开的中东战争即将迎来地面全面战争。赞助哈马斯的伊朗和黎巴嫩武装团体真主党实际上将以色列军队投入到加沙地区规定为“红线”，预计这将成为中东战争扩大的拐点。 据路透社等媒体报道，以色列军队在13日零时之前发表声明称：“几天内将在加沙城（加沙地带北部最大城市）进行大规模行动，加沙城等居民为了自己和家人的安全，请躲避到南方的瓦迪加沙。”联合国当天也表示：“居住在加沙的约110万名巴勒斯坦居民接到了以色列军队在今后24小时内必须向南移动的通报。” 目前尚不清楚以军何时进入加沙地带。但以色列报纸《耶路撒冷邮报》当天报道说：“多名消息灵通人士告诉（本报），14日当天或之后地面部队将进入加沙。” 联合国表示，这一命令“会带来极具破坏性的人道主义后果”，敦促“为了避免已经悲剧性的（加沙地带）局势演变成灾难，请撤回这一命令”。 哈马斯当天发表了阻止居民避难的“对抗声明”。哈马斯政府媒体负责人萨拉马·马鲁普表示，以色列的疏散令是“散布虚假宣传，在居民之间制造混乱，破坏内部团结的心理战。请留在家里。在占领者（以色列）方面触发的这场令人作呕的心理战面前，要坚强地坚持下去。” 如果以色列投入地面部队，不仅会造成大量平民伤亡，而且战乱的火势有可能蔓延到整个中东地区。来到黎巴嫩和叙利亚等伊斯兰“什叶派地带”的伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬12日发表声明警告说：“如果以色列不停止攻击加沙地带平民，很有可能开辟新的战线。” 以色列总理室12日公开了遭哈马斯成员杀害的婴幼儿尸体照片，呼吁国际社会在投入地面部队之前给予支持。被紧急派往以色列的美国国务卿布林肯也在记者会上公开了相关照片，并表示，“这是人类最严重的堕落。现在是道德明确性的时刻”，事实上使投入地面军队的决定更为确定。

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