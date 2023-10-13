“常规赛取得100胜威风凛凛的”道奇队再次遭遇“秋季大惨案”. October. 13, 2023 08:37. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 经过外卡系列赛上来的亚利桑那响尾蛇队3连胜零封的方式 “掀翻（Upset）”本赛季常规赛取得100胜的豪门球队洛杉矶道奇队，进入了冠军系列赛。 亚利桑那响尾蛇队在12日与道奇队的2023~2024赛季美国职业棒球大联盟（MLB）国家联盟（NL）分区系列赛（5战3胜制0第3场比赛中以4比2获胜。至此，取得3战全胜的亚利桑那队自2007年以后时隔16年再次进入了NL冠军争夺战。 当天，亚利桑那队在两队0比0平局的第3局下半局，以4个本垒打彻底压制住了对方的气势后，没有让出领先优势，结束了比赛。在季后赛上，一支球队在一局内击出4个本垒打，这在MLB历史上尚属首次。 由于道奇队的意外落败，本赛季MLB常规赛最高胜率前三名的球队中，有两支球队未能越过分区系列赛。在今年的常规赛中，NL队的亚特兰大勇士队的胜率为0.642（104胜58负），创下了最高纪录，美国联盟（AL）所属巴尔的摩金莺队的胜率为0.623（101胜61负），NL队的道奇队胜率为0.617（100胜62负）。在MLB全体30支球队中，取得100胜以上的只有这三支球队。巴尔的摩队在前一天的分区系列赛中，连续3场比赛输给外卡球队得克萨斯骑警队，从而结束了本赛季。亚特兰大队也面临被淘汰的危机。亚特兰大勇士队在12日与费城费城人队的比赛中以2比10完败，以1比2的大比分落后。费城队当天以6个本垒打获得了8分。两队将于13日进行本轮系列赛第4场比赛。 去年世界系列赛冠军（总冠军）休斯敦太空人队12日以3比2击败明尼苏达双城队，并以总比分3比1晋级，将连续第7次（AL历届最多）踏上冠军系列赛舞台。休斯敦队将在冠军系列赛中与同区竞争对手得克萨斯队交锋。

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