内塔尼亚胡：“平民被活活烧死” VS 哈马斯：“编造情报”. October. 13, 2023 08:37. by 开罗=常驻记者 金起润、申光英记者 pep@donga.com、neo@donga.com. 随着巴勒斯坦武装团体哈马斯袭击以色列的过程中肆意杀害平民的实情浮出水面，双方为确保攻击理由的舆论战也在激化。 以色列总理内塔尼亚胡当地时间11日在电视讲话中警告称：“哈马斯不仅斩首以色列军人、强奸女性，还向儿童头部开枪，还把人活活烧死。哈马斯成员现在全部是死命。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说，以色列总理发言人也表示，在加沙和以色列边境的集体农场发现了被斩首的婴幼儿尸体。有证言称，这里发现了40具婴儿尸体，是遭受惨重损失的地区。 哈马斯屠杀平民的疑惑随着美国总统拜登当天在白宫会见犹太裔领导人时表示“没想到会看到恐怖分子斩首儿童的照片”而进一步扩大。但白宫解释说：“这只是根据内塔尼亚胡总理发言人的主张和以色列媒体的报道而提及的，并没有看到相关照片。” 哈马斯通过声明否认屠杀嫌疑，并表示：“西方媒体正在散布我们抵抗军牵涉儿童斩首、女性性暴力等毫无根据的主张。这是为了掩盖以色列的屠杀和犯罪而编造情报。” 战争第六天的11日，双方的死亡人数超过了2300人。据以色列当局掌握的情况，死亡人数至少达1200人。巴勒斯坦卫生部也表示有1100人死亡。 拜登表示，如果以色列投入地面部队成为现实，为了应对战争扩大的忧虑，亲口提及伊朗并明确表示“要小心”。此外，他向以色列紧急派遣国务卿布林肯，传达了强有力的支援意志和对伊朗和黎巴嫩武装团体真主党等的遏制信息。

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