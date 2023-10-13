中国“一带一路”10年的明与暗. October. 13, 2023 08:35. . 丝绸之路是连接古代东方和西方的代表性贸易通道。不仅仅是物资往来，同时也是各种文化、宗教和技术传播的大通道。多个北方民族开辟的丝绸之路并不是像秦始皇万里长城或隋炀帝大运河那样，根据特定人物或君主的命令建造的。这是人类的需要和需求自由体现后形成的。从这个意义上讲，丝绸之路的核心价值也许是自由。 中国国家主席习近平2013年首次执政后提出的“一带一路”构想迎来了10周年。“一带”意味着中国西部-中亚-欧洲的陆上连接，“一路”是连接中国南部-东南亚-非洲-欧洲的海上通道。连接中国和欧洲的这一构想被比喻为丝绸之路，被称为“21世纪丝绸之路经济带、海上丝绸之路”。 中国表示要与“一带一路”沿线的国家超越单纯的经济合作，构建经济共同体，并为此奋斗了10年。集中攻略了新兴经济体、发展中国家、不发达国家较多的中亚和非洲。这些国家为了经济发展，迫切需要公路、铁路、港口、机场等基础设施建设，需要中国的支援。中国借出大笔资金，为这些国家扩大全球影响力奠定了基础。与美国一样，也强化了作为主要两大国（G2）的地位。特别是，中国与美国或其他西方国家不同，在提供巨额援助的同时，并未干涉这些国家的独裁政治或人权问题。 今年迎来“一带一路”10周年，中国展开了大规模宣传。据中国国家发展和改革委员会统计，近10年来，152个国家和32个国际组织参与了“一带一路”海外经济领土扩张项目。仅在非洲就有总长超过10万公里的高速公路、1000多座桥梁、100多个港口已经建成或正在建设中。通过这些创造了很多工作岗位也是事实。中国在“一带一路”方面的累计投资额（以2022年为准）达9620亿美元（约1400万亿韩元）。中国将于17日和18日在首都北京举行纪念“一带一路”10周年的高峰论坛。包括俄罗斯总统普京在内，世界130个国家的代表将出席。这是非常庞大的规模。 但是，不断有人指出，“一带一路”实际上是让不发达国家隶属于中国的“负债陷阱”。也就是说，中国没有实际支援这些国家的经济发展和国家的增长，反而使中国背负了比经济规模更多的债务。美国总统拜登最近对“一带一路”进行猛烈抨击，称“基本上是负债和圈套协定”。 据全球信用评价公司惠誉透露，截至今年4月发生的14起国家违约（不履行债务）中，有9起发生在斯里兰卡、阿根廷、黎巴嫩等“一带一路”参与国家。据美国全球开发中心透露，“一带一路”参与国中有23个国家面临破产危机。 这就是世界对标榜“21世纪陆上、海上新丝绸之路”的“一带一路”担忧增大的原因。 随着人类的好奇心和欲望而自由开拓，延续数百年的丝绸之路在人类发展史上充分发挥了自己的作用。但是，标榜“新丝绸之路”、由21世纪中国人为打造的这条“新路”是否对人类起到了积极作用，令人怀疑。虽然不知道“一带一路”能否支撑数百年，但只要再观察10年就能知道。

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