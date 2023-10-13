“金杏下车”只是起点，尹锡悦要自行改变. October. 13, 2023 08:35. . 女性家庭部部长候选人金杏昨天主动辞任。在总统室和国民力量党内，反映10月11日江西区区长补选中出现的民心，要求撤回金杏提名的气流越来越明显，金杏以主动请辞的形式退出了提名。在此次江西区区长补选中，共同民主党候选人陈教勋（音，下同）和国民力量党候选人金泰宇分别获得56.52%和39.37%的选票。陈教勋以大于预想17.15个百分点的优势当选。 可以说，此次江西区区长补选的结果是对尹锡悦总统1年零5个月国政运营的审判。事实上，把仅仅是一区选举的此次补选打造成为6个月后朝野两党议会选举的前哨战的，也是尹锡悦和执政党。尹锡悦赦免了此次补选的原因提供者，恢复其权力，为其参选铺平了道路。国民力量党打破“归责事由无公推”的原则，让出了公推状，在选举战中还推出了“与总统有热线的候选人”。 其结果是共同民主党的胜利，虽然难称其表现出色。此次两党17%的差距，恰巧与2020年第21届议会选举时江西区全体得票率的差距几乎相同。这就是执政党提出危机论的原因，如果照此下去举行议会选举，“共同民主党获得180席、国民力量党获得103席”的噩梦将重演。执政党的得票率未能超过40%，与尹锡悦的国政支持率相似。这是在上次大选和地方选举中支持尹锡悦和国民力量党的中间派大举脱离的结果。 执政党内外要求立即进行人事改革和国政基调变化的呼声很高。总统室虽然让在众多疑惑中在国会人事听证会中途退场的金杏下车，但这是早该做的事情。选举失败后不得已打出的牌，不能为民心所接受。虽然民心有时变化无常，但任何执政者都无法抗拒这种一滔滔的潮流。 变化和革新应该来自尹锡悦本人。要从改变认识和态度开始。要摆脱一年多没有召开记者会的不沟通、不与“嫌疑人”在野党代表见面的傲慢、处处植入“自己人”引领国政的独断专行、自己成为理念战争战士的独断专行。需要反省的时间，不去“怪别人”，而承认是“我的错”。

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