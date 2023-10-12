福布斯“全球最佳职场”公布，三星电子连续4年高居榜首. October. 12, 2023 09:57. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子11日表示，在10日（当地时间）美国经济专门杂志《福布斯》发表的“全球最佳职场”评价中，三星电子连续4年高居榜首。. 《福布斯》与德国舆论调查机构Statista合作，以包括韩国在内的美国、英国、德国、中国、印度、越南等50多个国家的17万名劳动者为对象进行了相关问卷调查。评价项目包括所属公司的社会责任、经济绩效、工作条件等。对同行业的其他公司也同时评价了推荐与否和肯定•否定形象等。包括问卷回答者的招募在内，企业不能参与整个调查过程，并且要保障回答者的匿名性。 在《福布斯》的调查中，美国和欧洲的主要企业独占上风。在这种情况下，三星电子从2020年开始每年都被选为第一名。在前20位企业中，三星电子是唯一一家亚洲企业。第二位微软、第三位Alphabet（谷歌的母公司）、第四位苹果都是美国企业，第五位是意大利的法拉利。 在排名前700位的企业中，国内企业有23家（3.3%）。与去年800家公司中的16家（2.0%）相比有所增加。第48位KB金融、第109位起亚、第161位Naver、第228位LG、第229位现代汽车、第432位Kakao等。《福布斯》介绍了三星电子等上游企业的业务环境，强调了发展机会、全球合作、远程办公、赋予工作意义的重要性。

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