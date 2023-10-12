以色列地面部队即将进入加沙……坦克在交界处集结. October. 12, 2023 09:56. by 开罗=金起润记者、华盛顿=常驻记者文炳基 pep@donga.com、weappong@donga.com. 以色列当地时间10日用坦克、装甲车等包围了巴勒斯坦武装团体哈马斯的根据地加沙地区的边界，暗示着地面部队即将进入。如果投入地面部队，这将是自2014年以后时隔9年再次投入地面部队。美国总统拜登同一天把哈马斯对以色列的攻击定性为“纯粹的邪恶（Sheer Evil）”，并表示将于11日紧急派遣国务卿布林肯前往以色列进行追加支援。 以色列国防部长加兰10日表示，“解除有关我军的所有限制。将进行全面攻击”，暗示将投入地面部队。据英国《卫报》等媒体报道，当天上午，以军坦克经过与加沙地带相邻的“232号公路”，军用直升机在一带上空飞行。以色列军队在围绕加沙地区的铁栅栏附近设置了营帐。 以色列当局9日晚对加沙地带附近的本国国民说：“准备躲避。今后72小时内要充分准备食物和水等。”这也可以解释为是临近地面战的信号。美国《华盛顿邮报》报道说，以色列对世界各地的36万名预备军兵力下达了召集令。 美国总统国家安全事务助理沙利文10日表示：“拜登总统下令对所有扩战情况制定紧急计划。我们正在就今后可能出现的潜在情况与同盟及伙伴国进行协商。” 据分析，这是因为当天叙利亚、黎巴嫩等邻国接连对以色列发动攻击，也门的什叶派叛军“胡塞”也出面支援哈马斯等，此次战争很有可能蔓延到中东周边国家。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，被怀疑是哈马斯袭击背后的伊朗外长11日在与科威特外长通话时敦促称：“伊斯兰国家应表现出对以色列政权封锁加沙地带和战争罪行的严重应对。” 在这种情况下，美国表现出了与同盟合力支援以色列的意志。接到拜登总统移动部署命令的美国航空母舰“杰拉尔德·福特”号10日抵达目的地以色列附近的东地中海。美国为了寻求被哈马斯绑架的人质获释，还决定向以色列派遣解救人质的专家及特种部队。 据美国有线电视新闻（CNN）等媒体11日报道，此次战争导致双方合计死亡人数至少超过了3650人。以色列和加沙地区分别有1200人和950人牺牲。以色列发现的哈马斯军尸体也超过了1500人。

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