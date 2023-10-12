美国名牌大学举行韩文日纪念活动……“切实感受到了K-Contents的人气”. October. 12, 2023 09:57. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. “通过音乐、电影等K-Contents在世界范围内的人气，可以感受到韩国的地位发生了变化。” 为迎接9日的韩文日（韩国文字节），在美国罗切斯特理工学院举行了韩文知识竞赛等宣传韩国文化的活动，罗切斯特理工学院亚裔学生会长全炳旭（人名音译，下同）表示：“作为韩国人，这次活动意义重大。” 为纪念训民正音颁布577周年，教育评价专门机构Uway11日表示，最近在美国罗切斯特理工学院、宾厄姆顿大学、俄勒冈大学等3所大学赞助了学生们亲自企划的韩文日活动。 宾厄姆顿大学设有可以亲自试穿韩服的体验展位。书法大赛也进行了3个小时。俄勒冈大学举行了用韩文起名、用韩文装饰扇子、分发福袋等宣传韩国和韩文的各种活动。约有160名当地学生参加。宾厄姆顿大学韩裔学生会会长李承彬表示：“能够举行巩固自豪感的活动，感到非常自豪”，“希望明年有更多的韩裔学生入学，一起举办精彩的活动。” 另外，Uway从上月11日开始通过“Uwayapply”在国内开始提供在线填写海外大学志愿书的服务。“Uwayapply”是第一家可以接收海外大学志愿书的国内志愿书接收代理网站。 考生可以登录Uwayapply，报名美国、英国、澳大利亚等国家的31所大学。包括今年举办韩文日活动的3所大学在内，被选定为美国宇航局（NASA）推进的电动飞机项目选拔大学的田纳西理工大学、美国最早开设兽医系的爱荷华州立大学、以融合专业为中心运营课程的迈阿密大学等。 美国大学不限制报考次数。根据《华尔街日报》公布的美国大学排名，宾厄姆顿大学排在第82位。该大学的毕业生是全球四大会计事务所德勤（DTT）、毕马威（KPMG）、普华永道（PwC）、安永（EY）的优先招聘对象。 这些大学也可以利用国内高考（大学入学考试）、内审成绩进行申报，而不是SAT（全称Scholastic Assessment Test•学术能力评估测试）。部分大学在考生的高考英语成绩达到2等级以上的情况下，可以不另外提交托福（TOEFL）或雅思（IELTS）考试的成绩。Uway海外事业组组长宋在元解释说：“在海外高考的公信力也得到了认可，仅凭高考分数就可以去这些大学留学。”海外大学应试志愿书的遴选费为5万~20万韩元。

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