哈马斯威胁“遭轰炸就处死人质”VS以色列警告“将改变中东”. October. 11, 2023 10:19. by 开罗=金起润记者、华盛顿=常驻记者文炳基 pep@donga.com、weappon@donga.com. 因巴勒斯坦武装团体哈马斯突袭以色列开始战争的第三天、当地时间9日，以色列宣布全方位报复，并预告将对哈马斯根据地加沙地区投入地面部队。对此，哈马斯表示，每当以色列发动攻击时，将处决一名绑架人质，并准备实施“人盾”战术，预计将会造成大规模的人员伤亡。 据法新社等媒体当地时间9日报道，以色列总理内塔尼亚胡在电视讲话中表示：“哈马斯的行为与（恐怖团体）‘伊斯兰国’相同。哈马斯将面临残酷而可怕的后果。（此次战争）将改变中东。”内塔尼亚胡前一天在与美国总统拜登的通话中表示，“现在不能进行谈判。必须进入（加沙地带）”，说明了投入地面部队是不可避免的。有报道称，以色列即将对哈马斯指挥部展开暗杀行动。 截至9日，以色列至少有900人死亡、2600多人受伤。以色列当局7日表示，被突袭的哈马斯绑架的约150名人质被掳至加沙地带，生死不明。由于以色列的集中空袭，加沙地区也有687人死亡，3700多人受伤。 哈马斯以杀害人质的恐吓进行对抗。据美联社、路透社报道，哈马斯发言人阿布·乌瓦伊达当天通过声明表示：“每当以色列在没有事先警告的情况下攻击我国平民，我们将处死抓获的人质之一。” 随着双方展开极端的报复战，美国等西方国家的单一队伍也未能形成。美国、英国、法国、德国、意大利等北约“五大”国家首脑9日在联合声明中表示了对以色列的支援意志。但是，欧盟一度宣布中断对巴勒斯坦的援助，但在部分成员国出现意见分歧后，在几个小时后撤回，表现出混乱的局面。联合国在谴责哈马斯攻击以色列的同时表示“担心以色列封锁加沙”，在这种“两非论”下，安理会未能发表声明。

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