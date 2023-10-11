国际货币基金组织：“韩国明年经济增长率将下降0.2个百分点”……今年韩日将时隔25年再次逆转. October. 11, 2023 10:18. . 国际货币基金组织（IMF）把明年韩国的增长率预测值比7月份公布的预测值下调了0.2个百分点。也就是说，由于中国经济恢复势头、高油价等原因，明年韩国经济仍将持续低迷。此外，今年韩国的增长率将在外汇危机后25年以来首次被日本逆转。 国际货币基金组织预测的明年世界经济增长率为2.9%，比3个月前下调0.1个百分点。中国、德国、英国、意大利等主要国家的增长率预测值一齐下降0.2至0.4个百分点，韩国预测值也从2.4%下调至2.2%。相反，景气好转的美国为1.5%，上升0.5个百分点，日本则维持1.0%的预测值。 国际货币基金组织之所以下调明年世界增长率预测，是因为通货膨胀长期化、高利率持续的可能性越来越大。更何况，此次预测没有反映最近爆发的以色列-哈马斯战争的影响。如果事态蔓延到整个中东地区，各国很有可能发生像20世纪70年代第一、第二次石油危机时一样的滞胀（高物价中的经济停滞）。 原油全部从海外进口、其中中东产比重接近70%的韩国周边局势正在恶化。在连续12个月出口减少的情况下，最近4个月出现贸易收支顺差是因为油价比去年有所下降。如果油价再次逼近每桶100美元，物价又会变得不安，政府一直压抑的电费等上调压力也会增大。 预计今年韩国的增长率将低于“万年低增长国”日本。国际货币基金组织在7月份的预测中预测日本的经济增长率与韩国同为1.4%，但此次把日本的增长率提高到2.0%，足足提高了0.6个百分点。因为享受“日元贬值特需”的出口企业纷纷进行攻击性投资，全世界的游客涌向日本，服务业也复苏，经济呈现出活力。 相反，由于半导体等主要出口产业的全球经济停滞，韩国未能享受韩元贬值带来的积极效应，进口物价暴涨的副作用却正在加大。出口品种多元化、通过规制革新培养服务业、攻击性开发海外资源等平时应该培养实力的事情，因为懒于从事，其影响正在压迫韩国经济。

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