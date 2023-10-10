国际油价暴涨4%以上……投资者纷纷涌向美元和黄金等安全资产. October. 10, 2023 08:02. by 金炯民记者、纽约=金贤洙 常驻记者 kalssam35@donga.com. 由于巴勒斯坦武装派别哈马斯对以色列的突然袭击，最近趋于稳定的国际油价暴涨了4%以上。代表性安全资产美元和黄金吸引了投资者等,武力冲突带来的“战争风险”正在动摇全球金融市场。 9日（当地时间），在纽约商业交易所，西得克萨斯原油（WTI）期货价格盘中超过每桶88美元，比前一个交易日上涨了4.7%左右。布伦特原油当天也一度上涨了4.5%以上。 国际油价暴涨是因为以色列和巴勒斯坦之间的武力冲突很有可能扩散到美国和伊朗的代理战争。由于战争的扩散，如果伊朗封锁全世界20%原油经过的霍尔木兹海峡，国际油价有可能暴涨。由于乌克兰战争和主要产油国的减产，本来就动荡不安的国际油价随着中东地区地缘政治危险浮出水面，今后更加不安的可能性正逐渐增大。 受武力冲突余波的影响，投资资金涌向安全资产等，国际金融市场也受到了影响。当天，与主要货币相比，体现美元价值的美元指数比前一交易日上涨0.3%左右，达到了106.3水平。12月份的国际黄金价格也比前一个交易日上涨了1%左右。纽约股市反映了新的战争带来的冲击，在9日星期一开盘之前，主要指数期货一致呈下降趋势。如果当天美国等主要国家股市下跌，结束三天休假后于10日开盘的韩国股市或也将受到巨大冲击。 资本市场研究院研究委员黄世云（音）表示：“由于纷争，国际油价超过每桶100美元只是时间问题”，“综合反映了对通货膨胀和世界经济萎缩的担忧，到年末为止，国内金融市场的下降趋势很有可能持续下去。”

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