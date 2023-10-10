执政党新人纷纷表示“要涌现第二、第三个河泰庆”……在野党也出现“多选换血论”. October. 10, 2023 08:02. by 金俊一记者、安圭永记者 jikim@donga.com、kyu0@donga.com. 三次当选的国民力量党国会议员河泰庆（釜山海云台甲）宣布明年在首尔参加国会议员选举，搅动了政界一池秋水。执政党以院外领导层和初选议员等政治新人为中心，同时出现了“应该出现第二、第三个河泰庆”、公开要求施压重量级人物参加首都圈竞选的呼声，同时也出现了“2020年国会选举时重量级人物参加风险选区竞选遭遇失败”的反对之声。在野党以强硬派初选和亲李在明派院外为中心，出现了“限制在同一地区三次参选”等重量级人物换血论以及重量级人物主张“重量级人物换血不是答案”的反对声音。 ● 执政党院外领导层：“重量级人物将前往险地首都圈” 对于河泰庆宣布在首尔参选，以院外领导层和初选议员为中心，执政党内不断出现要求扩大“重要首都圈遴选”。国民力量党最高委员金炳民9日在SBS广播中表示：“河议员在恰当的时候做出了非常恰当的判断。国民力量党中‘牺牲我一次，拯救整个党’的氛围将非常热烈。”初选议员、国民力量党院内发言人张东赫当天也在MBC广播中表示：“我认为，无论如何，如果议会选举中需要革新公推的共识提高，这样的人可能会进一步增加。”执政党相关人士强调：“有必要以具有竞争力的重量级人士为中心，不断有人宣布进军首都圈。” 总统室内部也在密切关注，是否会以河泰庆为首，在大邱、庆北和釜山、庆南地区等本党家门口大规模出现党内重要人物“首都圈遴选论”。在他们看来，在明年国会选举即将到来之际，公推革新论得到支持，试图参加岭南圈竞选的总统室人士也就有了机会。有观察人士认为，如果岭南重量级议员放弃自己的选区，参加首都圈选举，总统室出身的人士自然就能填补空出的选区。 不过，执政党现任议员之间也出现了警惕扩大动向的声音。执政党一名重量级议员预测说：“此前选举中虽然有很多‘下放’，但没有过重量级议员北上首尔的‘自发性上放’。议员本人也知道很难在首都圈生存，因此接力参选首尔的宣言会很稀少。”另一名重量级议员也表示：“河议员在海云台甲很难得到公推，所以想参加首尔选举。利害关系与党领导层的要求不谋而合。”大邱市市长洪准杓在自己的沟通渠道上评价说：“与其说是（河议员）先党后己，不如说是在自谋出路。” 执政党内部有人提到第21届议会选举的失败，提出反对意见称需要“精巧的选拔”。2020年4月第21届议会选举时，国民力量党的前身未来统合党内掀起了“家门口大换血论”，现任议员们进行了大规模的险地移动或淘汰。结果，转移到险地的重量级议员大部分在国会选举中失败，对淘汰不满的议员们以无党派身份参选，展开了内斗。该党一名相关人士表示：“有必要考虑人物竞争力和选区特性，进行遴选"。执政党不能犯因本党内讧而被在野党夺走强势地区的错误。” ● 在野党的强硬派初选议员：“需要多选换血” 共同民主党也以强硬派初选议员和亲李在明派院外团体为中心，提出了“禁止超过同一地区三选连任”等革新要求。一名亲李在明派初选议员当天表示：“河议员参加险地竞选，必然会对期待已久的共同民主党重量级议员产生很大的影响。除了初选和再选较多的湖南之外，仁川和京畿地区也有很多议员长期待在有利于共同民主党的地区，他们可能会成为标靶。” 有分析认为，最近当选的院内代表洪翼杓去年放弃本人的三选地区（首尔中-城东甲），向险地首尔瑞草乙发出了挑战书，这一点也将使这种要求更加有力。共同民主党强硬初选组织“如初会”所属议员表示：“院内领导层以洪院内代表的事例为例，以‘为了国会选举的革新，你也放下参选意志吧’的方式向重量级议员施压。” 共同民主党院外对多选议员的革新呼声更加强烈。院外亲李在明派团体“共同民主革新会议”在上个月洪翼杓当选院内代表后，曾要求“为了共同民主党的公推革新，三选以上的重要人物应参加险地竞选”，但后来以“内部讨论还不够充分”为由撤回。他们在今年7月也曾主张：“现役议员中至少要更换50%的议员，三选以上的多选议员要更换四分之三以上。” 共同民主党内部也有不少人反驳称：“换血标准不是‘实力’，而是‘几次当选’，这是不合理的。”一名首都圈再选议员表示：“一再得到国民的选择，意味着政治家的力量很高，因此不能以这个理由限制参选。”

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