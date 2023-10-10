“内塔尼亚胡总理被紧急护送入院”……巴以战争中虚假新闻在社交媒体上扩散. October. 10, 2023 08:02. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “以色列总理内塔尼亚胡被紧急护送到了谢巴医院。” 在巴勒斯坦武装团体哈马斯7日凌晨突袭以色列之后，在社交媒体X（原“推特”）上出现了自称消息来自以色列当地媒体《耶路撒冷邮报》的上述帖子。包括内塔尼亚胡照片和医院名的这篇文章瞬间被70多万人阅读，但后来被确认是虚假信息。 有关以色列和哈马斯战争的虚假信息正在以社交媒体为中心迅速扩散。俄罗斯入侵乌克兰等最近发生国际纷争时，被相关国家用来“宣传”的虚假情报事例，这次再次登场。也有人担心，特斯拉首席执行官马斯克收购X后实行的各种媒体相关政策正在助长虚假信息的扩散。 ● “X 蓝钩账号，是虚假信息的温床” 哈马斯袭击以色列后，社交媒体上流传着包含具体视频或照片的虚假信息，加重了混乱。在以色列对巴勒斯坦加沙地区哈马斯藏身处进行大规模空袭之前，X上已经出现了“快讯：以色列空军正在攻击加沙地带”等帖子，并上传了包含攻击场面的视频。据路透社8日报道，该视频的内容是今年5月发生的攻击场面。 白宫批准向以色列政府提供“80亿美元”预算援助的假文件照片也被传开。据推测，该文件是伪造今年7月白宫发表的支援以色列内容的文件而制作的。虽然白宫表示相关文件是伪造的，但在门户网站上搜索时，仍然会出现这种拼接文件。 特别是，这些虚假信息来自过去赋予社会影响力较大人物的X的蓝钩账户，这一点也令人担忧。蓝钩账号一直受到舆论的信任。但有人指出，马斯克收购推特后，将蓝钩转变为收费账户，被恶意用作虚假信息的发源地。更何况，正在推进在“X”链接媒体新闻时删除新闻题目等、只上传图片的方案，因此有人分析说，捏造事实将变得更加容易。 马斯克推荐了被批评为上传歪曲事实和煽动信息的2名X用户的账号，并表示“如果想实时得到以色列-哈马斯战争速报，请进入这些账号”，这一点也引起了争议。受到批评后，马斯克删除了该帖子。 ● “虚假账号，从军记者角色剧” 包括美国作家本亨特在内的X用户批评称：“时隔10年再次收看CNN，X不能再正常传达实时新闻了。”美国《华盛顿邮报》在X可信度下降的情况下8日报道说：“以色列-哈马斯战争将成为社交媒体是否具有对虚假信息自净功能的尺度。”美国智库大西洋理事会研究员艾默森·布鲁金在自己的X账号上写道：“为蓝钧付钱的人们通过讲述过去的故事或虚假影像，上演着仿佛从军记者的角色剧。他们有（想要增加追随者的）财政奖励。” 社交媒体与乌克兰战争、美中矛盾等国际纷争联系起来，更加猖獗。据悉，部分相关国家情报机关为了让世界舆论变得友好而介入其中。今年8月，脸书母公司“元”表示，在包括脸书在内的本公司社交媒体上揭发了8000多个被认为是中国共产党运营的假账号。据欧盟执行委员会最近发表的内容，通过“X”宣传俄罗斯的议题迅速扩散。 以色列和哈马斯也展开了社交媒体舆论战。以色列在X上上传牺牲者照片等，主张哈马斯与恐怖组织“伊斯兰国”没有什么区别。据美国NBC电视台报道，被X等社交媒体禁止活动的哈马斯则通过电报发布信息谴责以色列。

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