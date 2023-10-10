国家的品格. October. 10, 2023 08:02. . 虽然韩国提供了迂回的炮弹援助，但没有提供实质性的军事援助，但韩国已经被指认为乌克兰战争的最大受惠国。其原因是韩国军工产品的出口急剧增加。站在这一前头的伙伴就是波兰。波兰希望与韩国携手，在当地建立生产设施，成为欧洲的韩国军工基地。此外，在多个产业领域正全面加强与韩国的合作。 在欧洲许多国家中，波兰对韩国友好的理由是什么呢？波兰虽然领土不小，军队和国民的武风也不弱，但因为其身处的俄罗斯和欧洲之间的地缘政治地位，可经受的羞辱和悲剧都经受了。 拿破仑战争时期，入侵俄罗斯的先锋队是波兰军队。5万波兰军队在前线作战时牺牲了。第二次世界大战时，国民分为自由波兰军、俄罗斯军和德国军。他们战斗在最前线，作战异常勇猛。在大西洋航空战、诺曼底战役、市场花园作战、蒙特卡西诺战役等最重要的战斗中，他们立下了赫赫战功，但冷战开始后，他们遭到所有人的背叛，迎来了悲剧性的结局。 因此，波兰人知道强国的意义。北约成员国缩减正规军、沦为纸质军队时，波兰也维持了16万常备军和20万预备军的军事规模。虽然是北约所属，但波兰乐意与韩国达成合作伙伴关系，不想依赖德国、英国、美国的武器，这也是过去历史教给他们的教训。 但是还有比这更重要的本质背景。这就是尚未熄灭的国家精神。虽然国家精神这个词语让人联想到权威主义，但除此之外也确实没有其它合适的词了。波兰虽然最近也废除了征兵制，但至今仍维持着强军，国民没有忘记强军的必要性。纵观历史，很多国家无法做到这样。经历苦难也不会变强。也有更多国家变得卑躬屈膝，走向没落。国防需要国民的强烈意志和对历史的明智理解。希望两国不仅共享军工产业和其他产业，还共享健全的国民斗志，实现协同效应。

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