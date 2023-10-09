战火从乌克兰蔓延到以色列……韩国不能隔岸观火. October. 09, 2023 08:13. . 巴勒斯坦武装组织哈马斯空袭导致以色列500余人死亡、3000余人受伤。据外电报道，哈马斯最多集中发射7000枚火箭炮，突破了以色列的防御网。与此同时，通过降落伞等从陆海空全部渗透的武装组织成员在以色列各地展开巷战，将平民扣为人质。随着以色列宣布“进入战争”，展开反击，双方的流血冲突正在走向极限。 陆续无出消息的现场情况非常凄惨。建筑物在巨大的火焰中倒塌，街道上堆积着没来得及收拾的尸体。在公休日凌晨击中要害的大规模空袭面前，以色列投入数千亿韩元打造的火箭防御网“铁穹”未能发挥作用。据悉，不仅是以色列情报机关摩萨德，就连美国中央情报局也没有事先察觉到动向。哈马斯的不对称突袭战瞬间摧毁了以世界级情报力、技术力著称的以色列系统和机关，这一点令人震惊。 数十年来一直持续发生武力冲突的以色列和巴勒斯坦之间的纷争非常严重。特别是哈马斯统治的加沙地带因以色列的强力封锁政策被称为“地球上最大的没有窗棂的监狱”。据分析，哈马斯的此次攻击是以色列改善与周边阿拉伯国家的关系后，为了摆脱孤立危机而实施的。即便如此，造成大规模牺牲的无差别空袭也是无法正当化的，我们对此表示强烈谴责。 正在走向全面战争的以巴冲突已经超越了中东，正在动摇全球安保格局，这一点也令人担忧。如果伊朗等国家参战已经爆炸的中东火药库，不能排除演变成新冷战格局中的另一场阵营战争的可能性。由于俄罗斯-乌克兰战争的长期化，西方国家的支援余力已经急剧减少。如果美国的战线继欧洲之后又分散到中东，对亚洲等其他地区的安保集中度就会下降。中东局势的不稳定性，会进一步刺激不断上涨的油价，也是使世界经济陷入动荡的导火索。 对于经常暴露在朝鲜入侵威胁下的韩国来说，尤其不能用“隔岸观火”来度过。哈马斯的空袭是证明，不仅是核武器或弹道导弹，仅凭非对称传统战斗力也能动摇国家安保的典型事例。这就是韩国政府和军方在强化“杀伤链”等三轴体系的同时，要加快开发对抗部署在停战线上的朝鲜远程炮的“韩国型铁穹”的原因。应该密切关注国际局势的发展，以国家情报院为中心再次检查情报网。

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