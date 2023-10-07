寻找日本“侵略朝鲜论”的根源. October. 07, 2023 08:12. by 崔智善 aurinko@donga.com. 既近又远的国家，日本。在与釜山隔海相望的日本海岸上，有一个人口只有5万多人的萩市。虽然现在属于山口县，但日本江户时代曾是管理长州藩的藩城。“藩”是指江户时代领主统治的地区。 作者们通过长洲藩的发展，讲述了日本的近代史。在江户时代，长洲是日本经济实力和军事能力排在前四、五位的“大藩”。吉田松阴和木户孝允等本地出身人士为明治维新立下了汗马功劳。此后，在日本帝国的发展中，也涌现出了起到中枢作用的杰出人物。从韩国的立场来看，这里曾是侵略元凶们大举聚集的地方。作者们指出了长洲在发展过程中成为替罪羊的韩国面貌，并考察了根深蒂固的两国厌恶历史。 在第1-3章中，深刻地记录了长洲本身的历史。回顾了长洲的扩张过程和西方对其产生的影响。第4章更深入地讲述了韩国和日本的关系。尤其要深入江户时代末期出现的“侵略朝鲜论”——“征韩论”抬头的过程。作者们强调，三国时代以来，日本人持续存在对韩半岛的恐惧和厌恶，因此得以提出“征韩论”。分析“任那日本府”论的形成过程，并观察对韩半岛的厌恶感情经过何种过程演变为侵略意识形态。虽然如果不熟悉日本史，可能难以跟上本书的叙述，但本书收录了丰富的照片，有助于理解。

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