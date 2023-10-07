“拜登和习近平将于下月在美国举行首脑会谈，两国着手准备”. October. 07, 2023 08:12. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 据悉，美国总统拜登和中国国家主席习近平为了在下个月的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议上进行面对面会谈，美中两国政府开始了实务准备。 美国政府官员当地时间5日对《华盛顿邮报》表示：“（美中）首脑会谈几成定论。已经进入计划会谈的程序。”彭博社也援引消息人士的话报道说，美国和中国的礼宾组在举行APEC峰会的旧金山进行了事前准备。 不过，白宫国家安全会议发言人对彭博社表示：“虽然期待举行会谈，但尚未确定。”据悉，会谈成功与否将在本月底中国外交部长王毅访美协商后确定。 如果美中首脑会谈得以举行，这将是拜登总统就任后与习主席的第二次面对面会谈。去年11月以二十国集团（G20）峰会为契机，拜登和习近平虽然就朝核问题、台湾问题等针锋相对，但双方就不应该跨越的“红线”交换了意见，并就恢复中美合作的工作磋商机制达成了协议。 有分析认为，对于两位首脑来说，此次会谈将成为恢复国内政治领导能力的重要契机。拜登在明年大选之前支持率停滞，习近平在开始第三个任期后因经济萧条和亲信接连出事而面临危机。预计在此次会谈中，美国把重启军事领域的合作、中国把放宽半导体出口限制等对华牵制作为核心议题。 路透社当天报道说，在这种情况下，拜登政府有望很快公布对中国出口半导体的追加限制。白宫预算管理局前一天在主页上上传了“关于半导体制造品种的出口控制，修改法人目录”的文件题目，预告了不久后宣布。据悉，白宫计划同时发表人工智能半导体出口限制强化方案，并事先向中方通报了加强限制的方案。 此外，美中首脑会谈在台湾“总统”选举明年1月举行前夕举行，预计台湾海峡的稳定、南中国海纷争、朝鲜-俄罗斯武器交易和乌克兰战争等将成为议题。美国一直敦促中国就朝鲜-俄罗斯武器交易等违反联合国对朝制裁的行为发挥建设性作用。 前国务院负责东亚太事务的助理国务卿丹尼尔·拉塞尔对《华盛顿邮报》表示：“两位首脑都想避免可能妨碍国内焦点问题的国际危机。但是谁都没有做出实质性让步的想法，因此缓和紧张的效果只是暂时的。”

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