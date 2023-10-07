大法院院长空缺，巨大在野党35年来再次否决任命案. October. 07, 2023 08:11. by 郑成泽记者、申娜莉记者 neone@donga.com、journari@donga.com. 大法院（最高法院）院长候选人李均龙任命动议案6日在国会遭到否决。由于共同民主党等在野党把“否决”作为党论，出现了大量反对票，动议案未能越过国会的门槛。大法院院长任命同意案被否决是时隔35年的第一次，司法部出现空白事态的忧虑成了现实。在法院驳回拘捕李在明代表（党首）的申请后，共同民主党倚仗在野党众多议席数，正式展开了对政府和执政党的攻势，预计政局将走向极端的对峙。总统室强烈批评称：“导致史无前例的司法部长期空白事态，是非常令人遗憾的事情。” 国会当天下午在全体大会上以在席295名议员中118名赞成、175名反对、2名弃权的结果，否决了李均龙的任命动议案。以无记名电子投票方式进行的投票仅花了16分钟就告结束。 任命动议案必须得到过半数国会议员出席和过半数赞成才能通过。拥有168个席位的共同民主党当天在全体会议之前的议员全体大会上决定把“否决”作为党论，导致出现大量反对票。该党院内发言人尹永德在当天的评论中表示，“这是尹锡悦总统的不通人事自找的结果。当初就应该推出能够得到国会同意的候选人”，将责任推给了总统室。正义党（6席）也在全体会议之前把“否决”定为党论。 总统室反击称：“李均龙候选人的任命同意案在国会因在野党的单方面反对而被否决。”总统室发言人李度云批评称：“否决正直有实力的法官，导致史无前例的司法部长期空白事态，这是非常遗憾的事情。受害者是国民，这是把国民的权利当作人质进行政治斗争。”总统室认为，尹锡悦总统重新指定新候选人的程序需要几个月的时间。 执政党也在动议案遭否决后在国会圆形大厅举行了谴责大会，批判称：“共同民主党有组织地妨碍司法，导致司法瘫痪、宪政无力事态暴走。”国民力量党代表（党首）金起炫尖锐地指出：“这是共同民主党代表李在明为个人司法风险防弹而进行的议会恐怖袭击水平的暴举。国家的基本秩序也在动摇。” 李均龙当天会见记者时表示：“希望优秀的人快点来填补大法院院长的空白，让司法部尽快恢复稳定。只有这样，国民接受审判的权利才能得到实质性的保障。”

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