宿命的韩日之战，韩国队将派出“李-赵-郑”的前场三叉戟. October. 07, 2023 08:11. by 金倍仲记者 anted@donga.com. “韩日之战必须要无条件取胜。” 率领韩国男子足球代表队出战本届杭州亚运会的黄善洪主教练（照片）在与日本队的决赛前这样说道，并表示“将倾其所有”。韩国国家队中场球员洪贤硕表示：“如果输掉最后一场与日本队的比赛，那么至今为止所做的一切都将化为乌有。如果输了，就没有任何意义。”前锋赵永旭下决心表示：“现在脑子里只有胜利。决赛在周六举行，炸鸡店的老板们应该会很开心”，“因为是决赛，又是韩日之战，所以会倾注全部力量。” 挑战亚运会三连冠的韩国足球为了取得登上亚运会冠军宝座所需的最后一场胜利，将于7日晚9时参加决赛。决赛的对手这次还是日本队。韩国和日本在2018年雅加达-巨港大赛决赛中也曾相遇，当时经历加时赛鏖战，韩国队最终以2比1获胜，获得了金牌。 韩国队将在亚运会男子足球史上首次挑战三连冠壮举。此前，包括2次共同冠军在内，韩国共5次登上亚运会冠军宝座，创下了亚运会历史最多冠军纪录。而对手日本队，此次是自2010年广州亚运会后，时隔13年再次向冠军发起挑战。 在本次大赛中，两支球队的实力都无可挑剔。到与乌兹别克斯坦队的4强战为止，韩国队在6场比赛中共攻入25球，只失掉2球。除3名守门员外，19名球员中有11人尝到了进球的滋味，显示出了均衡的得分能力。日本队在晋级决赛之路的5场比赛中攻入17球，被对方攻入2球。日本队比韩国队少踢一场小组赛。 在决赛中，韩国队把希望寄托在在本次大赛中以7粒进球排在射手榜头名位置的郑优营、分别打进3球的白昇浩、赵永旭、洪贤硕的得分炮上。郑优营表示：“我们正在做诸多准备，以便在进球机会到来时一锤定音”，“所有球员都只盯着决赛做最后的备战，但随着韩日之战的临近，球员们的取胜意志也很强烈。”“射门偶像”李刚仁能否在与日本队的决赛中取得本届大赛的首个攻击点（进球或助攻）也备受关注。 日本在允许24岁以下球员参加的此次大赛上，只派遣比标准年龄小2岁的22岁以下球员组建球队。因为比起杭州亚运会，日本队将焦点放在了23岁以下选手参加的明年巴黎奥运会上。日本队甚至没有使用可以选拔3名25岁以上球员的外卡。而韩国队的3个外卡球员名额都填满了。 尽管如此，日本队的战斗力还是不容小觑。韩国队在去年11月举行的23岁以下亚洲杯8强赛上，以0比3惨败于日本队。在当时的日本代表队中，参加本届亚运会的球员大部分都包括在内。韩国队方面，李刚仁、赵永旭、洪贤硕等本届亚运会的主力队员参加了那场0比3负于对手的比赛。日本队中在本届亚运会上攻入3球的前锋内野幸太郎是警戒对象。内野现年19岁，是日本国家队中唯一的10多岁球员。韩国亚运代表队队长白昇浩表示：“虽然日本球员年纪小，但是一支组织性很好的球队。很多人说，本届亚运会日本队没有以最高战斗力组建球队，但我们并不这么认为。球队将谦虚地奔向最后的目标。”洪贤硕表示：“其实料到日本队会进入决赛。我想复仇。”

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