金起炫：“只有和尹总统有热线联系的女区长当选，地区才能发展”vs 李在明在病床上拍摄59秒视频鼓励投票，“就差3票”. October. 06, 2023 08:57. by 权九龙记者、安奎英记者 9dragon@donga.com、kyu0@donga.com. 首尔市江西区长补选的事前投票将于6日和7日举行。5日，国民力量党和共同民主党的领导层分别提出“地区发展”和“政权审判”的口号，竭尽全力集结支持力量。这次补缺选举具有判断明年议会选举前夕首都圈选票走向的“迷你议会选举”的性质，预计其结果也将对朝野政党领导层的领导能力产生影响。正式投票将于11日举行。 国民力量党代表（党首）金起炫当天上午在该党会议上表示：“补缺选举是选拔解决区民所希望的地区发展事业和民怨的解决者的选举。”他说：“要想将恶劣的居住环境转变为正常的居住地，尽快解决缓解高度限制，与总统、国土交通部部长、首尔市市长有热线电话的执政党区长是必不可少的。”当天下午，金起炫和该党院内代表尹在玉、政策委议长朴大出、事务总长李哲圭等党领导层与本党议员一起，在禾谷站展开了全力游说。 正在医院住院的共同民主党代表李在明当天在脸书上传了鼓励投票的视频。他在时长59秒的视频中表示：“此次补选将成为停止政权暴政、开启江西区新未来的起点。”他呼吁：“只差三张票。希望大家一个不落地参加国民胜利、历史进步的伟大行进。”共同民主党领导层一齐发出鼓励投票的呼吁，致力于支援选举。 朝野政党领导层出面全力拼抢，是因为补选失败可能会给指导层领导能力造成致命打击。国民力量党相关人士表示：“全国有226个基础地方自治团体，领导层的去留并不取决于其中一处的选举结果。但因为是重要的选举，党内提出‘首都圈危机论’，试图摇动领导层，领导层也应该重新制定议会选举战略。” 因为选举是在传统的民主党地盘上举行，共同民主党领导层一方面表现出自信，同时也认为，如果选举失败，自李在明逮捕同意案通过后潜在的党内派系矛盾有可能被再次引爆。该党院内代表洪翼杓当天在SBS广播中表示：“如果失败，可能会成为从根本上改变至今为止党运营基调的信号弹。”

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