朝鲜上月被捕捉到提炼核武器用钚的迹象. October. 05, 2023 08:26. by 尹相虎军事记者、申振宇记者 ysh1005@donga.com、niceshin@donga.com. 据悉，韩美情报当局最近捕捉到了朝鲜宁边核设施内5兆瓦核反应堆活动暂时中断的迹象。韩美当局认为，这可能是为了提取用于核武器的钚而进行的废燃料棒再处理工作，正在密切监视相关动向。有分析认为，由于朝鲜国务委员长金正恩指示从今年初起几何级数增加核弹头和扩大武器级核物质的生产，朝鲜可能为此正式开始了再处理工作。综合《东亚日报》4日的采访，韩美当局通过多种侦察资产掌握了上个月下旬宁边5兆瓦核反应堆暂时停止运转的情况。该核反应堆在2021年7月被确认重新启动后，美国侦察卫星等捕捉到了活跃的启动迹象，但进入9月下旬后，发现上述动向已经停止。韩国政府消息灵通人士表示：“韩美当局认为，这可能是为获得武器级钚进行再处理工作的迹象。”再处理工作的顺序是，暂停数周以上核反应堆运转后，取出核反应堆内的乏燃料棒（使用后的核燃料），将其转移到放射化学实验室，经过化学工程提取武器级钚。韩国政府一名高层官员在通话中表示：“不排除朝鲜不久后进行核试验的可能性。” 宁边核设施的5兆瓦核反应堆是朝鲜唯一的武器级钚生产基地。在暂停核反应堆活动后，取出乏燃料棒进行再处理，就能获得高纯度的武器级钚。专家们认为，宁边5兆瓦核反应堆的使用后核燃料每年可以确保6-8公斤的武器级钚。也就是说，从2021年7月开始重新投入使用，至今已持续运行2年多，因此可以获得12-16公斤的武器级钚。这足以制造3-4枚二战时期在日本广岛投下的15千吨（1千吨是指1000吨TNT的破坏力）级核弹。考虑到朝鲜核技术的高度化，实际上也不能排除制造更多核弹头的可能性。 早在今年4月，民间卫星也捕捉到了朝鲜宁边5兆瓦核反应堆停止运转数周的情况，当时也有观察人士称这是准备再处理的迹象。5兆瓦核反应堆过去也曾有过停止活动的先例，但一般只停止数天时，被解释为是为了维持和维修设施。但如果停运数周以上，很有可能是为了从核反应堆中取出乏燃料棒进行再处理。 5兆瓦核反应堆的暂时停运也可以看作是朝鲜加快核弹头用核物质生产的主要证据。另一名韩国政府消息灵通人士强调：“金正恩去年底和今年3月多次指示几何级数增强核弹头的和扩大核物质生产，因此要最大限度地提取武器级钚和高浓缩铀等核物质。”也就是说，朝鲜在依靠设置在宁边核设施等的离心机推进高浓缩铀大规模增产的同时，利用5兆瓦核反应堆的乏燃料棒进行再处理的工作有可能已经临近或正在进行。 最近，朝鲜在宪法中详细规定了核武高度化，甚至向韩国和美国公开了生产核物质的迹象，分析认为朝鲜是想借助“韩美日对朝中俄”的新冷战氛围，露骨地加强核武力量。韩国政府高级官员表示：“如果（今年两次失败的）军事侦察卫星不能得到切实的技术保障，不能排除朝鲜迟早会通过核试验等更强有力的挑衅来扭转局面的可能性。”

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