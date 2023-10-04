“首次记录了有着1700多年历史的‘韩国大乘佛教思想’”. October. 04, 2023 08:06. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 大韩佛教曹溪宗教育院（院长梵海法师）从韩国佛教的主体观点出发执笔的国内首部《大乘佛教概论》于上月出版。据说，他一直在翻译和学习在日本或欧洲写的大乘佛教概论。主导发行的教育院教育部长智友法师（照片）上月26日在首尔钟路区教育院接受采访时解释出版的意义说：“韩国大乘佛教拥有1700多年的历史，但至今没有以我们自己的观点记载整个大乘佛教的概论书。” ―现有的概论书怎么样？ “在日本或西方以他们的视角写的大乘佛教概论中，韩国佛教被省略或非常简单地提及。我翻译了那个，一直在学习…….概论书是学习经典的僧人、大师和信徒们为了学习第一次接触的书，其中没有我们国家的，这像话吗？” ―具体是哪些方面存在不足？ “现有的翻译书主要涉及中国和日本佛教。因此，在韩国佛教留下巨大足迹的高僧和深入韩国佛教的密教等都没有或缺少。佛教传入我国以来，无论宗派，密教已深入整个佛教，两者已密不可分。因此，理解密教思想和特征对理解韩国佛教有很大的帮助。” ―这是最基本的书，为什么之前没有呢？ “大乘佛教的历史超过2000年。它融合了法相宗、华严宗、天台宗、律宗、禅宗等在韩国土地上盛开的各种宗派，《金刚经》、《般若经》、《华严经》、《阿弥陀经》等经典也十分庞大和精致。如果要制作概论书，不仅要包含解释各经典的现有学说，还要包含最新学说，因此绝对不是简单的工作。不用说日本帝国主义强占时期了，光复后过了相当长的一段时间也没有余力，虽然有些不好意思，但现实上还是不太敢想。” ―研究力量也应该积累起来才能实现，但是…… “不管是哪门学问，概论书都要由最有实力的教授来撰写和讲授。因为要把这些庞大而深奥的内容传达给第一次学习的学生，所以中间者的作用非常重要。在自我反省需要韩国自己的大乘佛教概论书后，也不能立即制作，这是因为要先培养人。20多年前留学的人们回来积累学术业绩后，才有可能实现。此次概论书的发行也意味着韩国佛教培养了相当水平的研究人才。”

한국어