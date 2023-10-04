美国对华半导体出口追加限制进入倒计时. October. 04, 2023 08:05. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 预计美国不久后将公布针对有可能出口到中国的半导体设备和人工智能芯片的追加限制措施。欧盟实际上也针对中国，正在讨论核心技术出口限制方案。西方正在进一步束缚对华半导体控制网。 路透社当地时间2日援引美国政府人士的话报道说：“拜登政府最早将于本月初向中方预告，更新遏制向中国出口半导体设备和人工智能芯片的措施。”去年10月7日，美国商务部出台了限制尖端半导体设备进入中国、限制人工智能芯片出口的措施，现在将予以更新。据分析，最近中国华为突破美国的出口限制，推出搭载尖端半导体的智能手机等，促使美国决心加强牵制。 此次更新案中还将反映今年决定参与美国主导的对华出口限制的荷兰和日本个别出口限制规定。也就是说，将更广泛地限制半导体制造设备的出口，并防止用于人工智能的半导体出口的漏洞。去年美国商务部禁止最尖端人工智能用半导体出口到中国后，英伟达一直制造并销售性能下降的中国出口用GPU“A800”。但是，如果实行新规，A800也将成为禁止出口的对象。 有观察人士认为，此次追加限制措施将对中国国家主席习近平为出席11月在美国旧金山举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议而访问美国的计划及美中首脑会谈产生负面影响。 对此，美国在加强出口限制的同时，也表现出与中国保持高层沟通的姿态。路透社解释称，美国提前告知中方更新计划也是为了稳定与中国的关系。部分人预测，上述措施可能在亚太经合组织会议结束后宣布。彭博社2日报道说，下周访问中国的美国国会参议院党鞭代表团正在推进与习近平主席的会谈。 路透社当天报道说，欧盟执行委员会到年末为止，正在对半导体、人工智能、量子技术、生命工学等四大技术被“与欧盟追求的价值不同的国家”武器化的危险性进行评价，计划明年采取措施。“追求价值不同的国家”是指与人权、法治、民主等西方价值有距离的权威主义国家，事实上是在针对中国。该措施有可能包括核心技术的出口限制或与同盟国的合作。

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