助长非法、美化乱斗的“黑社会油管博主”活动频繁. October. 03, 2023 08:30. by 孙俊英记者 hand@donga.com. 有人指出，通过油管（YouTube）传播美化黑社会的视频内容，会助长非法行为、煽动模仿犯罪。据悉，运营专门黑社会内容油管频道的所谓“黑社会油管博主”也至少有11人。 国会行政安全委员会所属的国民力量党议员郑宇泽办公室2日从警察厅收到的资料显示，全国市道警察厅从去年9月7日开始一个月内全面调查掌握的黑社会油管博主有11人。2019年10月首次进行全面调查时，黑社会油管博主只有3人，之后在2020年8月和2021年4月逐渐增加到7人，去年再次增加到11人。 被警方分类为黑社会油管博主的是集中处理犯罪无用故事或黑社会相关内容的人。在他们的频道上，毫无保留地上传了进入黑社会的方法、非法赚钱的方法、集体斗殴无用故事等视频。但到目前为止，还没有以黑社会油管监控过程中确认的视频为基础着手调查或立案的事例。 高丽网络大学警察系客座教授李允浩（音）表示：“有关黑社会的油管视频可以刺激好奇心强、冲动性的青少年英雄心理，通过犯罪学习成为模仿犯罪的开始。应该积极尝试切断相关上传者等制裁。” 截至今年5月，警察厅统计的黑社会犯罪检举人数达1264人。其中10多岁有46人（3.6%），20多岁有372人（29.4%），30多岁有360人（28.5%），每10人中有6人年龄在30岁以下。对此，有人指出，接触黑社会油管长大的所谓“MZ一代（千禧年+Z一代）黑社会”正在增加。

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