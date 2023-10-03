金正恩在朝鲜宪法中明确提出“加强核武装”……不能进行无核化协商“板上钉钉”. October. 03, 2023 08:30. by 申振宇记者、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 朝鲜宪法不仅详细地明文规定核武器开发的目标和方向性，还明确了今后不能进行无核化协商的原则。由此，朝鲜在露骨地表现出核武器高度化决心的同时，还板上钉钉地表示无核化问题不是一直可与韩美等讨价还价的对象。朝鲜国务委员长金正恩不久前与俄罗斯总统普京举行首脑会谈加强军事合作，现在又以宪法的名义赋予了加强核力量的正当性，韩半岛由此剧变成为“韩美日对朝中俄”新冷战格局的最前线，军事紧张感进一步高涨。尹锡悦总统在“国军日”1日前往最前沿，要求一旦朝鲜进行挑衅时“一秒钟也不要等，要立刻回击”。 据朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社报道，在9月26日至27日举行的朝鲜最高人民会议上，“加强核武政策的宪法化”问题被提交，并在全面支持下获得通过。宪法明确规定：“（朝鲜）作为核拥有国，为了保障国家的生存权和发展权，遏制战争，维护地区和世界的和平与稳定，要提高核武器发展水平”。此前，朝鲜去年9月通过关于核武力政策的“法令”，但在《宪法》中详细阐明核武力政策方向尚属首次。朝鲜此次作为重大课题提出了“迅速加强核武力”等，暗示了不久后可能进行第七次核试验。 韩美日三国的朝核问题首席代表们就朝鲜宪法修正案明示核武力政策一事批判道：“（朝鲜）不顾破灭的民生，表明了强化核力量之意，更加露骨化了核野心。”美国国务院警告说：“朝鲜为了向前迈进，唯一可行的途径就是通过外交。” 韩国政府核心相关人士2日在与《东亚日报》的通话中表示：“韩国政府将坚持（与朝鲜）协商排除核问题的原则。我认为没有必要尊重朝鲜宪法。”

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