牛奶价、汽油价、交通费上涨，再次涌来的物价空袭. October. 03, 2023 08:29. . 在持续6天的中秋长假期间，不少人对飞涨的物价感到咋舌。由于水果、蔬菜价格暴涨，简化祭祀或干脆省略祭祀的家庭增加，在扫墓、外出时，很多人因急剧上涨的餐饮费、汽油费而犹豫打开钱包。首尔的餐饮菜单平均价格（以韩国消费者院参加价格为准）最近突破了1万韩元，1万韩元仅能吃到炸酱面、紫菜包饭、刀切面等4种。 长假结束后，之前被压抑的食品价格、交通费等将陆续上调，生活物价负担将进一步加重。从昨天开始，牛奶企业随着原奶价格的上涨，将白牛奶等乳制品的价格上调了3%至13%。面包、饼干、冰淇淋等加工食品价格连续上涨的牛奶通货膨胀（牛奶+通货膨胀）重演的可能性增大。另外，从7日开始，首都圈的地铁基本费用将上涨150韩元达到1400韩元。釜山市内公交车票价也将从6日起上调350韩元。 更大的担忧是威胁每桶100美元的国际油价。今年年初曾跌至70美元左右的国际油价，最近随着主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布延长减产期限，已超过90美元，正在高空飞行。华尔街预测，油价年内最高将突破120美元，继乌克兰战争之后出现第二次通货膨胀的忧虑正在加剧。国内汽油价格已经连续12周上涨，每升汽油平均价格即将突破1800韩元。 对于原本景气恢复缓慢的韩国经济来说，油价上涨更加致命。从内部来看，高油价直接关系到物价上涨，很有可能使民间消费和投资萎缩，从外部来看，有可能把韩国经济推向名为全球贸易量萎缩的恶劣环境。到9月为止，由于油价下降，能源进口急剧减少，勉强出现了进口比出口减少更多的“萧条型贸易收支顺差”，但现在连这个也变得危险了。在出口尚未恢复的情况下，油价暴涨会导致贸易逆差，使经常收支不稳定，阻碍经济增长。 在高油价恐慌中，美国勒紧紧缩缰绳，汇率也在刷新历史最高点，虽然“三高（高物价、高利率、高汇率）”浪潮时隔一年再次袭来，但防波堤依然不牢固。由于一再下调油类税的措施和冻结电费，能源过度消费结构未能得到解决，而且由于天文数字的家庭债务和经济停滞的忧虑，为了遏制物价上涨压力，上调利率也不容易。即使为时嫌晚，也应该放弃对经济恢复的草率期待，把高油价、高物价当作“常数”，积极寻找管理解决危机的方法。

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